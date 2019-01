Vinculan a gerente de Semapa con “compra irregular”

Miembros actuales y antecesores del directorio del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) recordaron que el nuevo gerente, Raúl Flores, fue denunciado cuando fungió en el cargo entre 2014 y 2015. Se alegó irregularidades en la compra de tubos de PVC que no contaban con el sello de calidad del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, (Ibnorca), para la aducción de Misicuni. “Hubo una denuncia antes de que entre al directorio. Era sobre la adquisición de tuberías para el ducto Jove Rancho-Cala Cala. Se adjudicó a una empresa la adquisición de una clase de tubería y el actual gerente anuló esa adjudicación para comprar tubos PVC que no tenían la certificación Ibnorca. Eso nos trajo muchos problemas”, declaró el representante del Ministerio del Medio Ambiente y Agua en el directorio de Semapa, Jorge Alvarado.

La aducción tuvo numerosos reventones. Esto generó que tuvieran que ser cambiados, explicó un funcionario. “Todas las tuberías que no tenían el sello Ibnorca fueron cambiadas porque hubo muchos reventones. Normalmente, cuando hay mucha presión del agua, la unión de los dos tubos es la parte débil. En algunos casos se suelta, pero en este caso los tubos reventaron del medio”, dijo Alvarado.

La Unidad de Transparencia de Semapa emitió un informe el 29 de julio de 2015. El documento indica que se recomendó anular la licitación para la compra de tubos PVC.

Se identificaron irregularidades como que no contaban con la garantía necesaria, por lo que se recomendó revisar la errónea decisión de adquirir ese material y el proyecto a detalle, debido a las grandes falencias que éste presentaba.

Esta investigación se llevó a cabo a raíz de la denuncia que hizo el representante legal de la otra empresa que se presentó a la licitación. En la carta detalla que la adjudicada no cumplía los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC), pues señalaba la necesidad de la certificación Ibnorca.Según personas vinculadas a Semapa, las denuncias que pesan sobre Flores son: sobreprecio en elaboración de proyectos, direccionamiento, designación irregular de funcionarios, elaboración de informes tendenciosos a objeto de cubrir o encubrir hechos de corrupción, entre otros. Al respecto el gerente de Semapa, Raúl Flores, en un primer contacto con Los Tiempos, mencionó desconocer las denuncias en su contra. En un segundo intento, para saber la versión de Flores respecto a estos temas, apagó su teléfono celular. Además, se conoce que Flores también fue denunciado ante la Unidad de Transparencia y Auditoría de Semapa por dos casos. El primero correspondería a la transferencia gratuita de bienes de propiedad de la empresa en favor del municipio de Vinto. La segunda denuncia sería por la presunta comisión de los delitos: falsedad en la declaración jurada, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros.

Miembros del directorio pedirán informes sobre estos hechos.

2015 primera gestión. Raúl Flores fue gerente de Semapa entre los años 2014 y 2015, durante la gestión de Edwin Castellanos (MAS).

DATOS

Flores tienen 12 años de trabajo en Semapa. Raúl Flores lleva trabajando en Semapa desde 2006. Comenzó como inspector de obras.

Su primera gestión en la gerencia fue con el MAS. El gerente de Semapa ya ocupó el cargo entre 2014 y 2015, durante la gestión del exalcalde Edwin Castellanos, del Movimiento Al Socialismo.

Gerente fue presentado en el cargo el jueves. Flores fue presentado por el alcalde suplente Iván Tellería el jueves. Su antecesor, Joaquín Antezana, renunció por motivos personales el miércoles.

OPINIÓN

Fernando Salazar. Sociólogo

Semapa está muy politizada y carece de planes

El vacío institucional que tiene Semapa se refleja en su directorio. Su composición no representa los intereses de los usuarios, que son los contribuyentes.

Semapa no tiene una política de tarifas, desarrollo, sostenibilidad, mejoramiento y menos de saneamiento básico. Su directorio tiene una composición anacrónica. Por ejemplo, el que representa a los profesionales creo que ya está más de 10 años y no sé quién lo elige.

No debería tener representación del Ministerio, porque no contribuye absolutamente en nada, a la AAPS sólo le interesa cobrar el impuesto de 16 por ciento; la Gobernación tiene un representante que antes era del oficialismo y ahora es de la oposición; los representantes de la Alcaldía son designados de manera política y no técnica. Lo mismo pasa con la nominación del gerente. Semapa está muy politizada.