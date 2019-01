Gerente niega acusaciones, pero documentación le contradice

El nuevo gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Raúl Flores, negó las acusaciones en su contra sobre irregulares que habría cometido cuando fungió en el mismo cargo entre 2014 y 2015. Sin embargo, la documentación a la cual accedió Los Tiempos contradice al funcionario.

“Entiendo que a la fecha toda la tubería que se ha instalado en estas aducciones (Jove Rancho–Saloneo y Saloneo-Cala Cala) cuenta con el sello Ibnorca, no se ha tendido tubería que no tenía el sello. Se hizo la consulta a Ibnorca para verificar si una certificación por sello era equivalente en cada una de las tuberías. Se determinó que cada uno de los tubos debería tener el sello y se cumplió con aquello”, dijo Flores.

Sin embargo, una nota de Ibnorca numerada REG-IBN-CST-04/15 señala que esta institución no certificó el producto “tubo de poli (cloruro de vinilo) PVC de 24 pulgadas clase 9, fabricado según norma NB 213.2012”, el cual se usó en las aducciones Jove Rancho-Saloneo y Saloneo-Cala Cala.

Además, en la pasada gestión de Flores como gerente de Semapa se modificó el DBC con relación a la primera aducción que hizo la empresa para el tramo Mal Paso-Jove Rancho, donde se instaló tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). En este caso, se cambió a policloruro de vinilo (PVC), presuntamente para favorecer al consorcio E.P. que se adjudicó la obra.

Esta modificación en el DBC, para la aducción Jove Rancho-Saloneo, afectó los intereses de la empresa I.V.P. S.R.L., cuyo representante legal A.T. presentó ante la Contraloría General del Estado y la Unidad de Transparencia Departamental una serie de denuncias contra Flores por aparente daño económico a Semapa.

“Se me anuló ilegalmente una adjudicación que gané en el proyecto de aducción Jove Rancho-Saloneo, pero eso no es el mayor problema. Con la instalación de esas tuberías se generó un daño económico a la empresa, porque ellos no fabrican los accesorios de PVC para el empalme y se tuvo que utilizar curvas y adaptadores de fierro fundido. Esto hizo subir el costo en 7 millones de bolivianos más”, explicó un representante de la empresa I.V.P. S.R.L.

Según el representante del Ministerio de Agua, Jorge Alvarado, y otros del entorno de Semapa, sí se instalaron tubos que no tenían el sello de calidad Ibnorca. Situación que produjo reventones en varios sectores de la tubería, como advirtió la empresa denunciante.

Acuerdo anticipado

De acuerdo a la documentación a la que accedió Los Tiempos, la firma del contrado entre Semapa y el consorcio E.P. fue el 24 de septiembre de 2014. Pero, dos meses antes, el 23 de julio, se indicó a la empresa proveedora de las tuberías PVC que la entrega debía hacerse en la dirección del consorcio.

“Lugar de entrega: almacenes constructora S, ciudad de Cochabamba”, señala la cotización de la proveedora con fecha, 18 de junio de 2014.

El denunciante y otras personas que accedieron al documento suponen que hubo direccionamiento para la contratación. Esta irregularidad se suma al presunto daño económico.

Dos posibles delitos en Semapa. Según la documentación a la que se accedió, la denuncia señala direccionamiento y daño económico.

CONCEJO PIDE QUE DENUNCIA SE INVESTIGUE

Ante las denuncias de presuntas irregularidades que habría cometido en la gestión 2014-2015 el actual gerente de Semapa, Raúl Flores, el vicepresidente del Concejo, Joel Flores, pide que sean las autoridades correspondientes quienes investiguen y determinen si se cometieron o no los supuestos delitos.

“Si existen denuncias hechas por cualquier ciudadano en contra del gerente de Semapa, tiene que ser él (Raúl Flores) quien aclare estos temas. Semapa es los cochabambinos y merece ser administrada de la manera más transparente y necesita de gente proba para que trabaje con honestidad en esta instancia”, declaró el concejal Flores.

DATOS

Tuberías no tienen sello de garantía Ibnorca. Pase a la declaración del gerente de Semapa, Ibnorca no certificó la tubería PVC que se instaló.

Son tres tramos de la aducción Misicuni. Fueron tres los sectores que se construyeron en el tramo Misicuni: Mal Paso-Jove Rancho, Jove Rancho-Salonero y Salonero-Cala Cala.

Presuntos delitos del gerente. Los delitos que presuntamente habría cometido Flores son daño económico al Estado y direccionamiento.

Más acusaciones en contra de Flores. Otra denuncia es el pago indebido a la Caja Petrolera por no dar de baja a los trabajadores que fueron despedidos en 2009.

Gerente da conferencia. En la conferencia brindada por Flores, éste estuvo acompañado de los representantes del sindicato de Semapa.

Denuncias se tratarán en el directorio. Según uno de los miembros del actual directorio de Semapa, en una siguiente reunión se abordará el tema de las denuncias.

DIRECTORIO ESPERA INFORME DE JURÍDICA

Una carta del denunciante, del 2014, fue enviada al presidente del directorio de Semapa, Marco Claure. La persona solicita una reunión para explicar las denuncias que hizo en su momento.

El documento tiene el sello de recibido de Semapa, con la fecha de ayer. Mientras, Claure indicó que no tiene conocimiento sobre dicha misiva.

“Mañana (por hoy) tenemos reunión de directorio y seguramente la trataremos en correspondencia. Una vez que sepa lo que dice haremos lo correspondiente”, manifestó.

El presidente del directorio afirmó que las denuncias contra el gerente ya fueron tratadas en el pleno, pero aún se espera un informe de la Unidad Jurídica de Semapa para completar la información.

“En la anterior reunión ya habíamos conversado sobre el tema y vimos que varios de estos temas no estaban concluidos. Precisamente, la Unidad Jurídica nos tenía que pasar un informe sobre todos los procesos pendientes”, aseveró Claure.

Los expresidentes del directorio y miembros actuales comentaron haber tomado conocimiento de las denuncias cuando fungieron en el cargo. Aún así, volverán a pedir la documentación para analizarla.

El alcalde suplente Iván Tellería manifestó desconocer sobre estos temas.