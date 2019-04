Alcalde de Tacopaya: Evo es una bendición de Dios y lo comandó para salvar Bolivia

LA PAZ |

En la entrega de un coliseo en el municipio de Tacopaya, su alcalde Felipe Sánchez exaltó la figura del presidente Evo Morales al decir que es un enviado de Dios.

"Yo le agradezco (Presidente) no sé de dónde ha salido esa idea, es una bendición de Dios, a ti te ha comandado Dios para salvar Bolivia y marcar diferencia en Bolivia, y no solo romper la diferencia a nivel nacional, sino a nivel internacional, hemos roto las barreras", exclamó Sánchez.

Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, arengó que el mandatario ganará las elecciones de octubre de este año con 99 por ciento en varios municipios de ese departamento.

El jefe del Estado entregó esta mañana un coliseo en ese municipio, la infraestructura tiene una capacidad para 2.500 espectadores y una inversión de Bs 4.564.000 del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple", que son recursos del Tesoro General del Estado.

El munícipe acotó que la oposición no se puede autodefinir como "salvadores", "¿cuáles salvadores de la democracia?", dijo a los opositores, a quienes reprochó la firma de contratos con empresas internacionales lesivos para el Estado, que derivaron en hechos como la "Guerra del agua".

Por su parte, el gobernador Canelas no solo arremetió en contra de la oposición, criticó su falta de "dignidad" y de "principios", después que 15 legisladores enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que "interceda" en América Latina con el fin de evitar que Morales vuelva a postular en las elecciones de este año.

"Hay que decir a esa derecha que no tiene dignidad, que no tiene principios y que ha mandado una carta a Trump para que intervenga Bolivia, los patriotas no le vamos a permitir que siga tratando de intervenir como lo hacía en el pasado", afirmó Canelas.

En ese contexto, el gobernador cochabambino en respuesta a esa nota de los opositores dijo que la ciudadanía seguirá apoyando a Morales. "Le damos nuestro respaldo hermano Evo, usted seguirá siendo nuestro presidente y nuestro líder", manifestó.

Canelas incluso se animó a asegurar que el mandatario ganará las elecciones en los municipios de Tacopaya, Tapacarí, Bolivar y Arque con el 99 por ciento en cada territorio.

"En Tacopaya siempre el apoyo al presidente ha sido el 90 por ciento, nuestra hermana decía que ha sido 99 por ciento, pero también Tapacarí con 99 por ciento, Bolivar con 99 por ciento, Arque con 99 por ciento, para eso estamos trabajando, para que nuestro presidente Evo siga gobernando nuestro Estado Plurinacional", aseguró.