Morales dijo que respetará el 21F en al menos seis ocasiones distintas

Antes y después del referendo, el presidente Evo Morales aseguró a medios nacionales e internacionales que respetará los resultados del referendo del 21F y que estaba preparado para irse a su chaco en 2019.

El 27 de septiembre de 2015, cuatro meses antes del referendo, el presidente Morales aseguró en Nueva York que respetará el resultado y pidió no tener “miedo al pueblo”.

“Respetaré los resultados del referendo. Todo el mundo sabe que ha cambiado la situación política y social en Bolivia y seguiremos haciendo el esfuerzo”, dijo.

El 18 de febrero, tres días antes del referendo, Evo dijo que “vamos a respetar los resultados de las elecciones… yo sólo quiero saber si la gente me quiere o no me quiere”.

El mismo 21 de febrero, Morales dio una entrevista al diario español El País, que salió publicada días después, en la que dijo que si pierde el referendo “me voy feliz y contento a mi chaco”.

El 22 de febrero, ya con los resultados en contra, Morales declaró que respetará los resultados finales, aunque mencionó que hubo una “guerra sucia” en su contra.

El 24 de mayo, en un acto público en Chuquisaca, Morales admitió que perdió el referendo pero dijo que aún faltaba el “segundo tiempo” en 2019.

El 29 de junio, el Mandatario señaló que “los compañeros están pensando en un segundo referendo, es un sentimiento tan natural. Repito, yo no estoy en eso. Yo concluyo mi gestión, repito nuevamente y póngase en mi caso, qué más puedo conseguir yo. Aquí no estoy por plata”.

En septiembre de 2016, Evo expresó en Cobija que “no estoy en campaña, ustedes me han dicho váyase, me voy a ir en enero de 2020, estamos preparados”.

El 14 de noviembre, Morales dijo a La Jornada de México que deseaba ir a su chaco pero que “yo no estoy preparado para irme a casa”.