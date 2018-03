Bethlehem: La demanda boliviana es un llamamiento al sentimiento, no al derecho

El abogado británico Daniel Bethlehem, integrante del equipo jurídico de Chile ante Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante La Haya en la demanda marítima, realizó la exposición de sus argumentos luego de la introducción del agente Claudio Grossman.

El jurista expuso que “Bolivia sencillamente inventa su causa a medida que procede”, que no tiene ningún derecho de acceso soberano y esta cuestión no está ante la Corte. “Es un llamamiento al sentimiento, no al derecho”, recalcó.

Asimismo, hizo hincapié en que el Tratado de 1904 fue una solución “definitiva” de todos los temas de soberanía.

Durante la presentación del jurista mostró artículos del mencionado tratado de paz en el que establece la cesión de los territorios "perpetuamente" a Chile. Tras presentar documentos, Bethlehem insistió en que "no existe una obligación jurídica de negociar".

"Bolivia hoy puede lamentarse de lo que sus antepasados hicieron; los letrados podrían desear inventarse algún acuerdo, pero no lo hay", dijo el abogado a la concluir su presentación.

Daniel Bethlehem es abogado inglés de la Universidad de Cambridge y London School of Economics.

