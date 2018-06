Los pobladores queman autos y cuartel de Umopar en San Matías

El prelado emérito de Corocoro Toribio Ticona, nombrado como cardenal por el papa Francisco, viajará al Vaticano, en medio de cuestionamientos, para asistir al consistorio de su consagración, a... Ver más Iglesia guarda silencio por denuncias contra Ticona a días de su viaje

El Ministerio de la Presidencia informó que no existe ningún acto inaugural del nuevo Palacio de Gobierno para este jueves, llamado también “Casa Grande del Pueblo” Ver más Palacio de Evo no será inaugurado porque no está listo

“Los asaltantes pertenecen al Comando Vermelho, una organización criminal de Brasil y por eso hemos tomado contacto con Brasil para que puedan cooperar ya sea con la Policía y Fuerzas Armadas para... Ver más Defensa confirma que el Comando Vermelho fue autor del asalto en Pando