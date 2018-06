CEB denuncia intento de dividir a la Iglesia con excusa de Ticona

La Iglesia católica, a través del secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), José Fuentes, alertó sobre la “intención que tienen algunos grupos de dividir la Iglesia católica”, tal como lo intentaron con otras instituciones. Refirió el último comunicado de los cocaleros del Chapare que dan su apoyo al cardenal Toribio Ticona por ser supuesta víctima de discriminación de parte de “jerarcas del clero”, versión que pretende mostrar una fractura interna donde no existe.

El religioso se refirió al tema ante los constantes cuestionamientos que ha sufrido la Iglesia por expresar opiniones que no gustan al poder, por lo que recordó que autoridades de Gobierno, en este caso el presidente Evo Morales, habrían manifestado una posición parecida al sostener que “estoy con el Papa, pero no estoy con los obispos”.

“Parece que hay un intento de querer dividir a la Iglesia. Estoy con el Cardenal, pero no con los obispos, que son llamados incluso de una forma despectiva como los jerarcas de la Iglesia. Antes era: estoy con el Papa, pero no estoy con los obispos”, señaló.

Y continuó: “yo creo de fondo, de esta actitud de intento de división, hay un rechazo de la verdad que los obispos predicamos. Algunas afirmaciones de los obispos en sus comunicados, en sus cartas, no han gustado”, afirmó el padre Fuentes.

Cuestionó, con aire de preocupación, que los cocaleros intenten mostrar una división que no existe en la Iglesia católica y una supuesta discriminación, toda vez que todo el entorno religioso recibió con alegría el nombramiento de Toribio Ticona como cardenal, pero refieren que se los discrimina por un comunicado que emitió la CEB, en el que hace conocer que la voz, la posición de la Iglesia es esa instancia.

“El hecho de tener un Cardenal en el seno de la Conferencia pues no quiere decir que ha cambiado la línea que ha sido manifestada en comunicados, cartas pastorales; siguen adelante porque el Cardenal forma parte de la CEB, que es el conjunto de todos los obispos”, manifestó.

Dejó en claro que todas las manifestaciones públicas que realiza la Iglesia están consensuadas con todos y es algo que se hace buscando siempre el bien, no se hace por un tema de política partidista, “pero a veces no gusta, y entonces es como dividir la Iglesia, la que está a favor, la que está en contra”.

Aseguró que la línea la marcan todos los obispos, no solamente el Cardenal, y apuntó que “con varias instituciones se ha intentado dividir, la que está a favor, la que está en contra. No me parece a mí buena actitud porque debemos estar abiertos a opiniones diferentes”.

Por otra parte, el Secretario Adjunto de la CEB denunció que la Iglesia ha sido víctima de represalias debido a la opinión que expresó en su momento sobre temas.

“Creemos en algún momento que la CEB ha expresado su opinión y después han venido algún tipo de represalias que creemos relacionadas con este tema de la opinión”, indicó.

EVO VIAJA A ROMA PARA CONSISTORIO

El presidente Evo Morales viajará hoy en la tarde a Roma para “acompañar” el nombramiento del nuevo cardenal del país, Toribio Ticona, quien, según dijo, será el primer purpurado “indígena de América Latina”.

Morales hizo el anuncio en un acto en Sacaba, en el que recordó que en tiempos de la colonia, la Iglesia católica decía que los indígenas no tenían alma.

“Nos consideraban como animales, como salvajes. Está escrito eso, estoy hablando de los tiempos de la colonia. Ahora el primer indígena será cardenal de Bolivia como justo reconocimiento”, dijo.