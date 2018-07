Evo ataca a los activistas del 21F y asegura que la CEB es de la derecha

El presidente del Estado, Evo Morales, arremetió ayer en contra de los que demandan el respeto al referendo del 21F, a quienes calificó de “políticos derechistas caraduras” que promueven el retorno de la derecha. También sindicó a un padre de la Iglesia católica de ser derechista por comentar que el Cardenal tiene que estar al servicio del pueblo y que se debe ir más allá del indigenismo.

En conferencia de prensa, el Jefe de Estado afirmó sobre los defensores de los resultados de la consulta ciudadana del 21 de febrero de 2016, cuando los ciudadanos rechazaron su repostulación para 2019, que “ellos extrañan el Estado de derecha, que nos dicen, en Bolivia no hay dictadura, lo que tenemos es a políticos derechistas caraduras, claro, ahora no pueden identificarse con el MNR, AND, MIR otro partido de la derecha, se disfrazan de colectivos ciudadanos”, señaló.

Asimismo, negó que Bolivia esté viviendo en dictadura o que esté en manos de un dictador, tal como lo declaró un congreso de colectivos ciudadanos efectuado el sábado en Cochabamba.

“Si fuera dictadura, no hubiera reunión de colectivos ciudadano. En dictadura pues no hay oposición; si hay oposición son confinados, expulsados; hay toque de queda en dictadura militares, represión, receso sindical”, afirmó.

Acotó que no son colectivos ciudadanos, sino son políticos disfrazados de ciudadanos que hablan del Estado de derecho.

Respecto a los activistas que defienden el 21 F en el exterior, tal como ocurrió en el Vaticano, dijo que son personas pagadas, financiadas por la derecha, al reiterar que la defensa del referendo es apoyar a la derecha.

En la misma línea, el diputado Édgar Montaño (MAS) minimizó las advertencias y aseguró que la última vez que se movilizaron en Santa Cruz fueron “cien gatos” en una caravana por el 21F.

Asimismo, la diputada Sonia Brito dijo que la “derecha”, que se “camufla” en colectivos ciudadanos, debe reunirse para hacer su propuesta de Gobierno y no para tratar de “sabotear” la gestión del presidente Evo Morales.

Más duro fue el diputado masista de Chuquisaca, Elmer Callejas, quien dijo que el 21F es sólo un recuerdo.

Por otro lado, Morales descalificó la declaración del secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), padre José Fuentes, sobre el rol del cardenal Toribio Ticona y su origen, quien sostuvo que Bolivia tiene que ir más allá del indigenismo y construir un Estado para todos. “Un cardenal para todos, no un cardenal secuestrado por una ideología, por un partido o por una facción del país”, manifestó Fuentes.

Al respecto, Morales dijo que no conoce a José Fuentes, pero que con su discurso está reconociendo que la Iglesia pertenece a un partido: la derecha.

“Cuando dice que un indígena al servicio de un partido, él, indirecta o directamente, está reconociendo, ¡ah!, esa Iglesia entonces era de la derecha, así se entiende, es confeso que la Conferencia Episcopal Boliviana es de la derecha. Lamento mucho decir eso”, declaró Morales sobre el tema. En este sentido, Morales dijo que siente que “el delito, el pecado del hermano Toribio Ticona, ahora cardenal, es ser indio y ser amigo de otro indio”.

Señaló que tiene muchos recuerdos y respeto al prelado, y que compartió varias marchas con él en su época de dirigente cocalero.

“Si son amigos de Evo, van a ser acusados de todo. Eso quieren usar algunos, no creo que sea de carácter institucional como la CEB, lo dudo, porque también conozco a algunos padres, obispos que están con su pueblo”, apuntó.

DECLARARON DICTADOR A EVO MORALES

Los colectivos ciudadanos declararon el sábado como “dictador” al presidente Evo Morales por su intención de “eternizarse” en el poder y dieron plazo al jefe de Estado hasta el 6 de agosto para desistir sobre su repostulación, caso contrario, iniciarán el 10 de mismo mes con un bloqueo de caminos a nivel nacional.

Se prevé que, para llevar adelante esta movilización, participarán aproximadamente 85 colectivos ciudadanos, que se desplegarán de manera estratégica para hacer contundente el cierre de vías.

PRESIDENTE ANUNCIA MÁS EDIFICIOS Y EMBAJADAS

El presidente Evo Morales aseguró ayer que, a pesar de las críticas, continuará con la construcción de edificios para el Ejecutivo en La Paz y que incluso se comprarán inmobiliarios para las embajadas de Bolivia en otros países.

“Si algún derechoso hubiera construido, la derecha hubieran estado callados. Pero como un indio construye, hay que desgastar y usar todo, ése es el tema de fondo”, dijo.

Ratificó que su administración continuará construyendo edificios porque el Estado gasta al año al menos 20 millones de dólares en alquileres, por lo tanto, se trata de terminar con el “Estado inquilino”. Asimismo, comprometió la compra de sedes para las embajadas en el extranjero.

Morales fue criticado por la construcción “lujosa” de la Casa del Pueblo y por sus viajes a Rusia, China y el Vaticano.