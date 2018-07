Mesa llega a la interpelación de ministros por el caso Quiborax

Con el recibimiento de los diputados de oposición, el expresidente Carlos Mesa llegó esta mañana hasta la Asamblea Legislativa para ingresar a la Cámara de Diputados y presenciar la audiencia por el caso Quiborax.

Mesa llegó acompañado de su abogado Carlos Alarcón, y una vez dentro del Legislativo tuvo que esperar "una autorización" para su ingreso. "Yo suponía que no debía haber ningún problema en este caso la Asamblea Legislativa es un espacio de todos (..) van a consultar los oficiales no se con quién pero van a consultar", dijo el expresidente a los medios mientras esperaba.

Mesa, procesado por el Ministerio Público en este caso, intentó ingresar al hemiciclo por la puerta común, entre gritos de los legisladores de la oposición, el guardia policial le impidió el ingreso.

Ese momento, llegó un policía y le solicitó se dirija por la puerta de la Presidencia. Mesa presenció la interpelación desde el palco del hemiciclo.