Evo reposa tras cirugía pero necesitará más controles

El presidente Evo Morales reposó ayer en Cochabamba después de haberse sometido a una nueva cirugía de emergencia en la garganta, y, según allegados suyos, se encuentra muy bien de salud. Sin embargo, según profesionales consultados por este medio, este tipo de tumores son difíciles de erradicar por completo, por lo que probablemente el Presidente necesitará de un seguimiento riguroso y nuevos controles.

Morales participó el jueves pasado de la clausura de los Juegos Plurinacionales del Trópico, tras haber sido operado de un tumor que le brotó en el mismo lugar (cuerdas vocales) donde el año pasado fue intervenido quirúrgicamente en Cuba.

“Ayer (el jueves) no hizo ningún esfuerzo, hoy (ayer) está reposando todavía y mañana (hoy) ya estará cumpliendo su agenda cotidiana. Está tranquilo y cómodo, sólo debe cumplir alguna recomendación médica”, dijo el representante de la federación de Chimoré, Leonardo Loza.

El jefe de Estado estuvo casi dos días internado para someterse a exámenes de rutina para ver su condición clínica. Ahí se le detectó un tumor que fue retirado sin mayores complicaciones, de acuerdo a la versión oficial.

“No es ninguna enfermedad grave, sino un hecho cotidiano que cualquier persona debe cumplir cuando tenemos recomendaciones médicas”, agregó el dirigente cocalero.

Mientras que el jefe de la bancada nacional del MAS, David Ramos, desestimó las versiones opositoras y destacó que Morales se halla en condiciones de seguir trabajando.

Un oncólogo consultado por este medio explicó que los tumores benignos más frecuentes son los nódulos de cuerdas vocales, pólipos y papilomas (viral). “La mayoría puede recidivar (volver) después de retirados por diversos factores, como que continúe el agente irritante o los factores que lo desencadenaron o porque persiste el agente viral (en el caso de las papilomatosis) que es muy difícil de eliminar totalmente”, explicó.

En el caso de los tumores malignos, varían mucho según el tipo, el lugar y el estadio en el que se los detecte. Una vez extirpados, generalmente se continúa con medidas complementarias, como radioterapia y quimioterapia, y, dependiendo de la respuesta al tratamiento, pueden aparecer nuevas lesiones o metástasis y requerir nuevas cirugías u otro tipo de procedimientos.

Ahora, un tumor benigno (como se dijo oficialmente que es el caso de Morales) no es cáncer y, por lo general, no pone en riesgo la vida del paciente, aunque sí podría causar alteración funcional importante dependiendo del tipo y extensión de la lesión. “En general, los tumores benignos no se malignizan”.

DOS CIRUGÍAS EN EL MISMO LUGAR

Morales se sometió a la primera cirugía en abril de 2017 en el Centro de Investigaciones Medico Quirúrgicas de Cuba para extirparse un nódulo de cuerdas vocales.

La segunda tuvo lugar el pasado martes en la Clínica Cubana del Colaborador en la ciudad de La Paz, también en la garganta.