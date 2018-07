Mesa ve 4 irregularidades e insiste al TSJ anular juicio por caso Quiborax

El expresidente Carlos Mesa comenzó la batalla judicial por el caso Quiborax. Ayer, en medio de una lluvia de apoyo de diversos sectores políticos, el exmandatario presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la solicitud para la anulación del requerimiento de juicio de responsabilidades presentado por la Fiscalía General del Estado debido a que existen al menos cuatro “graves irregularidades” en la investigación.

En tanto, varios ministros de Estado y legisladores del MAS le pidieron al vocero de la demanda marítima que deje de hacer “show” y que se defienda en los tribunales judiciales “y no en las plazas” ante medios.

El memorial presentado por Mesa señala que entre las irregularidades están que no se tomó en cuenta la fase de extinción de las concesiones y expulsión y la forma de cómo se llevó la parte de la defensa ante el arbitraje en la Ciadi. Observó que no se convocó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

En cuanto a la segunda fase, señala el documento, “la situación es peor” porque pese a que en fecha 18 de junio de este año, se denunció ante el Fiscal General del Estado “gravísimas irregularidades” en las negociaciones fallidas entre el Gobierno y las sociedades Non Metallic Minerals y Quiborax y en la forma como se realizó la defensa de Bolivia en este arbitraje, solicitando inclusión en la investigación del exministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta; actual ministro de Minería, César Navarro, y Pablo Menacho Diederich, actual procurador general.

También criticó la falta de convocatoria a testigos clave como los abogados Ericka Chávez, Carmiña Llorenti y Dante Justiniano, las dos primeras fueron citadas, pero no asistieron y la Fiscalía no activó mecanismos para cumplir este requerimiento..

Asimismo, Mesa criticó que el caso fue “dividido artificialmente” al enviar el fiscal general, Ramiro Guerrero, una acusación en su contra al TSJ como juicio de responsabilidades, y otra a la Fiscalía Departamental de La Paz, en la que estarían los exministros denunciados por Mesa como responsables del fracaso del juicio con Quiborax.

MAS cuestiona

En tanto, ministros de Estado cuestionaron las declaraciones de Mesa sobre la “criminalización de la política”, al descalificar estas aseveraciones en sentido que la compensación económica de 42,6 millones de dólares que tuvo que pagar el Estado a la empresa chilena se debió a errores en leyes aprobadas en su administración.

“Aquí no hay una acusación política. (…) Nosotros hemos visto los memoriales que ha presentado (Mesa), son memoriales más dirigidos a la opinión pública, no son memoriales con un contenido jurídico”, sostuvo el ministro de Justicia, Héctor Arce.

A su vez, el titular de Minería, César Navarro, descalificó a Mesa al llamarlo “wawa (bebé) engreída y malcriada”, por haber acusado a Arce, Navarro y Pablo Menacho, entre otros, de ser los responsables de la pérdida ante Quiborax.

“El tema del mar terminó este año. El próximo año se van a definir las candidaturas a presidente, los de la oposición lo usan como comodín, pero no lo ven como candidato (…) Mesa existe a través de los medios y no políticamente”, aseguró al sostener que no importa que sea o no el vocero marítimo.

A su vez, la diputada Valeria Silva (MAS) cuestionó que la intención del expresidente pretender defenderse acercándose a las fuerzas político-partidarias en vez de hacerlo sólo en el ámbito judicial.

42,6 millones pagó Bolivia tras perder el arbitraje en el CIadi, Bolivia debió pagar esa cifra por indemnización, además de gastos por abogados.

TSJ: JUICIO A MESA NO ES PRIORITARIO

El magistrado del TSJ, Edwin Aguayo, informó ayer que aproximadamente en 15 días la acusación por el caso Quiborax contra Carlos Mesa ingresará a Sala Plena, y señaló que no se da prioridad a ningún caso, ya que se cumple la agenda de temas que se ha programado.

Aguayo informó que previamente se hará un análisis del cumplimiento de requisitos formales y, en base a ello, presentarán un informe que se pondrá a consideración de Sala Plena. “Estimo que en 15 días aproximadamente el caso ingresará a Sala Plena (…) no se da prioridad a ningún caso, las causas son atendidas en razón al tiempo en el que van ingresando”, aseguró.

¿POR QUÉ SÓLO SE ENJUICIA A MESA ?

Según el Ministerio Público, el requerimiento acusatorio para el juicio de responsabilidades sólo apunta a Carlos Mesa porque se trata de un proceso especial bajo la tuición de la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades, que sólo se utiliza para presidentes, vicepresidentes y magistrados. En tanto, la acusación contra los exministros de Mesa y los actuales ministros Héctor Arce, César Navarro y el procurador Pablo Menacho fue remitida a la jurisdicción ordinaria y enviada a la Fiscalía de La Paz. Esta separación de casos fue criticada por Carlos Mesa.

OPINIONES @giselalopez78 - Gisela López

"Mesa confunde adrede los datos. El juicio que le inició la Fiscalía no es por el 21F, es por los 42M de dólares que nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena. Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado". Tuto Quiroga Expresidente de Bolivia

"Procesan al vocero marítimo por acción de los piratas chilenos (…) lo persiguen, en vez de perseguir a los piratas chilenos y al testaferro boliviano. Toda la artillería es contra Mesa".

JURISTA: PROCESO ES PARTE DE UNA “CACERÍA DE BRUJAS”

El abogado constitucionalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, explicó que el juicio contra Carlos Mesa, más allá de lo jurídico, es parte de una “cacería de brujas” para allanar el camino del presidente Evo Morales a una “ilegal repostulación”.

El jurista aseveró que el juicio de responsabilidades es el “camino más expedito” para eliminar a Mesa, quien tiene buen respaldo en las encuestas, ya que depende de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo es mayoría, y donde el TSJ es tribunal de última instancia, ya que no existe otro tribunal de apelación. “Estimo que hasta fin de año van a cerrar este caso. Porque un juicio en la jurisdicción ordinaria tardaría años”, dijo, a tiempo de explicar que una sentencia condenatorio inhabilitaría a Mesa para ser candidato. La pena máxima que podría recibir es 10 años de cárcel.

Por otra parte, líderes políticos como Jorge Tuto Quiroga, Rubén Costas y Samuel Doria Medina salieron a respaldar y dar su apoyo a Carlos Mesa, ante la “persecución política” que sufre el exmandatario por el caso Quiborax.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, también pidió que no se enjuicie Carlos Mesa.