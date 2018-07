Ministro Zavaleta manda a monseñor Juárez a "dejar la sotana y ponerse el traje de político"

Luego que monseñor Jesús Juárez pidió al Gobierno que respete los resultados del 21F, el ministro de Defensa Javier Zavaleta le sugirió que deje la sotana y se ponga el traje político para debatir políticamente el tema de la cuarta repostulación del presidente, Evo Morales.

"Si ese monseñor dijo eso (que se respete el 21F) lo que tiene que hacer (es) dejar la sotana y ponerse el traje de político y lo vamos a recibir como político y vamos a discutir como políticos, mientras tanto, si lleva una sotana que se dedique a lo suyo", declaró el ministro Zavaleta.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Monseñor pidió ayer que el Gobierno respete "sin triquiñuelas" los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de electores se pronunció en contra de la reelección del presidente Evo Morales.

"Lo que se está pidiendo es que se cumpla la Constitución Política del Estado y si el pueblo en un referendo promovido por el Gobierno dijo No y si se escucha al pueblo, hay que aceptar esa decisión sin buscar triquiñuelas para ver si se puede deshacer esa decisión sí o no", sostuvo el prelado.

El tema no ha sido bien recibido en esferas gubernamentales, Zavaleta en declaraciones a la prensa hoy dijo que es evidente que existen dos corrientes al interior de la iglesia católica, unos que "no han evolucionado", y otros, que los denomina de "avanzada".

Zavaleta manifestó que una parte de la iglesia sigue viviendo como hace 200 o 300 años y que no "no han evolucionado", porque creen que Bolivia no ha cambiado; mientras que a otros sacerdotes y parte de la jerarquía los llamó de "avanzada", porque entienden que la iglesia no tiene el monopolio sobre los asuntos políticos como en el pasado. "Por lo tanto, sencillamente, la iglesia se tiene que dedicar a los suyo y que deje la política a los políticos".