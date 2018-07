Cardenal Ticona sobre el 21F: Yo no quisiera que la Iglesia se meta en partidismos

El cardenal Toribio Ticona dijo hoy que su deseo es que la Iglesia Católica no se meta en partidismos cuando se hace referencia a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. “La Iglesia tiene que buscar la unidad”, señaló.

"Yo de verdad no quisiera que la Iglesia se meta en política, más que en política, en partidismos. Si yo defiendo a usted o defiendo a los demás, estoy dividiendo y yo no me he hecho cardenal y el Papa no me ha nombrado para distanciar a los hombres sino para unir a cada uno de ellos", dijo Ticona tras una reunión con el presidente, Evo Morales, y miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Con relación a las declaraciones de monseñor Jesús Juárez, quien pidió la semana pasada al Gobierno que respete los resultados del 21F, Ticona dijo que son palabras vertidas a título personal.

“Creo que monseñor Juárez, dentro de su condición de arzobispo de Sucre, piensa así, tiene ese ideal”, mencionó Ticona.

Finalmente dijo que él, como autoridad eclesiástica, no tiene una postura referente a la repostulación del presidente Evo Mortales en los comicios generales de 2019.