Gonzales sobre movimientos en Potosí: "La paz le ganó a ese pequeñísimo grupo de violentos"

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo hoy que la paz se impuso frente a grupos "pequeños y minúsculos" de la oposición que pretendían "sembrar terror y pánico" en los actos centrales por el Día de la Patria que se desarrollaron el lunes en la ciudad de Potosí.

El legislador oficialista añadió que los anuncios de los opositores sobre un supuesto escenario violento durante la celebración de las fiestas patrias "felizmente no se concretaron".

"La paz le ganó a ese pequeñísimo y minúsculo grupo de violentos que querían sembrar terror y pretendían generar pánico e incertidumbre y, cuando no, muerte en territorio potosino. Eso no pasó y felizmente celebramos un nuevo aniversario de la patria", dijo.

Al ser consultado sobre las arengas 'Bolivia dijo no' y 'No es no' que realizaron legisladores de la oposición durante el mensaje presidencial, Gonzales dijo que la población sacará sus propias conclusiones sobre esa actitud.

"Esa es una valoración que darán los ciudadanos, entiendo que eso ha sido en el marco del respeto a las normas y a la Constitución; entonces, será el ciudadano y la ciudadana que juzgue", concluyó.

En la celebración los gritos del "Bolivia dijo No", dentro y fuera de la Casa de la Moneda, fueron tan persistentes que el Presidente acortó su discurso, previsto inicialmente para dos horas y media, a sólo 33 minutos.