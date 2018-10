Expareja de Cabrera desiste en denuncia por agresión y diputado dice que no iniciará acciones

Karen D. Z., expareja del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Henry Cabrera, desistió de la denuncia por agresión en contra del funcionario que también es presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

El acta de desistimiento fue presentada ayer a las 18:38 en instalaciones de la Fiscalía Corporativa de Delitos de Violencia Familiar, en Santa Cruz. “El denunciado se compromete a no iniciar acción civil, penal o ninguna en contra de la denunciante”, señala parte del documento.

El martes de la semana pasada, Karen presentó fotografías de las lesiones en su cuerpo provocadas supuestamente por el diputado, con el que aseguró mantuvo una relación de tres años.

“En reiteradas ocasiones me pegaba como a un niño con su cinturón, me dejaba marcas, incluso una vez me abrió la cabeza con la hebilla de su cinturón y la última vez que me agredió había consumido bebidas alcohólicas y me agarró a puñetes”, relató la víctima.

En respuesta a la denuncia, en una conferencia de prensa, Cabrera afirmó ser “inocente” y dijo que él jamás tocaría a una mujer.

El pasado viernes, el Ministerio Público desestimó tres pruebas contundentes que confirmaban la agresión física por parte del diputado del MAS en contra de su expareja. Ese día se determinó que el funcionario se defienda en libertad luego de acogerse al derecho de silencio durante su declaración.

Cabrera pidió ayer licencia de 30 días sin goce de haberes para poder defenderse de las acusaciones de agresión en contra de su expareja. Sin embargo, al haber un desistimiento por parte de la denunciante se espera que el legislador vuelva a sus funciones en los próximos días.