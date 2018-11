Evo pide a los movimientos sociales que lo defiendan y marchen cuando la derecha lo acuse

LA PAZ |

El presidente Evo Morales pidió a los movimientos sociales que lo defiendan y marchen por él, cuando una vez ya no esté en el Gobierno, la derecha lo acuse de hechos de corrupción y otras mentiras.

Desde el municipio de Vila Vila del departamento de Cochabamba aseguró que no entró al Gobierno "buscando plata" sino para trabajar para la patria, aunque dijo que hay algunos miembros de su partido que hacen quedar mal al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Cuando acabe de ser presidente un día, si me molesta la derecha para procesarme con cualquier motivo, seguro ustedes van a estar aportando para defenderme (...). Seguro ustedes van a estar marchando para liberar al Evo si me molestan", manifestó desde la localidad rural donde aprobó proyectos de agua.

Morales asumió la presidencia de Bolivia el año 2005 y cumplirá el próximo enero trece años en el poder. Actualmente es el presidente que más tiempo ha ostentado este cargo en la historia nacional y ahora se presenta como candidato por el MAS, con el argumento de que es el pueblo quien pide una nueva reelección.

"No hemos entrado a robar, aunque no faltan algunos por debajito nos hacen quedar mal (...) no todos somos iguales lamentablemente", argumenó el presidente respecto a los distintos casos de corrupción que se han conocido durante toda su gestión.

Destacó que durante este periodo se hizo la Constitución boliviana y es la "más avanza de todo el mundo, que reconoce los derechos colectivos: el agua, la luz, telecomunicación, salud".

También acusó a la prensa de publicar hechos en los que se ha gritado "Bolivia dijo No" en distintos eventos y no así cuando organizaciones afines al MAS proclaman a Evo Morales y Álvaro García Linera como sus candidatos.