Evo llama "llorones" a opositores y pide que se unan en vez de quejarse a la OEA

El presidente Evo Morales afirmó hoy que los opositores deberían unirse y preparar su programa de gobierno, en base a las propuestas del pueblo y no del imperio, antes de estar llorando y quejándose "cobardemente" a la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Estamos escuchando que no quieren las elecciones primarias porque nos tienen miedo (...) y piden la intervención de la OEA, están diciendo que habrá fraude, pero qué fraude si el 2002 nos han quitado el triunfo y no nos hemos quejado, no hemos llorado y ellos anticipadamente ya están llorando, de paso son llorones los de la derecha, por qué no se juntan todos de una vez", aseveró.

Pidió que las organizaciones políticas unirse, entre patriotas y antipatriotas o entre ricos y pobres. "Nos juntaremos, que se unan y no estén llorando", insistió el Jefe de Estado, durante un acto de proclamación de su candidatura en Epizana, departamento de Cochabamba.

Ayer, el expresidente y candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sugirió a la OEA aplicar la Carta Democrática en Bolivia por la repostulación "ilegal" de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, sin respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que les negó esa posibilidad.

"La OEA aplicó correctamente la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, y esa misma consecuencia debiera tener en el caso de la demanda de respeto al 21F y el intento de ilegal repostulación de Evo Morales y Álvaro García", expresó Mesa, mediante su cuenta en Twitter.

Asimismo, Morales aseguró que en una reciente reunión, algunos opositores dijeron que se debe continuar en la búsqueda de unidad para enfrentarlo y negociar con Mesa espacios para tener más senadores y diputados.

Entonces, "como siempre están repartiéndose pegas y cargos, no están pensando en Bolivia. (Por eso) yo diría, en vez de estar quejándose a la OEA cobardemente y con miedo (deberían unirse), y en vez de estar quejándose de que habrá fraude, que se preparen y presenten un programa, un programa del pueblo y no un programa del imperio", apuntó.