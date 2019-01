¿Cómo se regula el uso de drones en los demás países?

Ayer la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que trabaja en la regulación del uso de drones o vehículos aéreos no tripulados, debido a la proliferación de su uso.

La futura normativa establecerá la obligatoriedad de su registro por un costo acorde a tasas establecidas en el país.

La norma señala algunas limitaciones como la prohibición de operar drones o aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en eventos públicos, conciertos, festivales, eventos deportivos, marchas, manifestaciones, protestas, o espacios cerrados de cualquier tipo.

Además, de mantener una distancia horizontal de 150 metros de construcciones áreas congestionadas, viviendas privadas y públicas a menos que se tenga la autorización de la DGAC. Por último no exceder de una altura de vuelo de 400 pies.

Pero ¿Qué dice las normas en otros países?

México

En México se permite el uso de drones en lugares que haya menos de 12 personas reunidas, se puede volar en el día y para la noche se necesita un permiso expreso. El pito debe cumplir las normas de privacidad y propiedad intelectual de acuerdo a la DGAC de ese país.

Estados Unidos

En Estados Unidos los drones están permitidos para uso recreativo y para uso recreativo y comercial, según la Administración Federal de Aviación.

El dron debe estar registrado y no pesar más de 24 kilos. No puede subir a más de los 122 metros de altura ni acercarse a personas o a otra aeronave.

España

En España se necesita una autorización previa para el vuelo, los drones no deben pesar más de 10 kilos ni volar sobre los 120 metros de altura. Los pilotos deben contar con una licencia. Sobre zonas urbanas el dron tendrá que mantener una distancia mínima de 50 metros de edificios o personas. También deben incorporar paracaídas o airbag.

Colombia

En Colombia el dron no puede tener hélices o rotores metálicos, debe tener GPS, no puede hacer ruido ni contaminar y no puede pasar delos 25 kilos.

En cuanto a la altura no puede sobrepasar los 152 metros y no se puede acercar a 1,8 kilómetros de donde se encuentre el presidente de este país.

Argentina

Argentina exige ser mayor de edad, no ascender a más de 122 metros de altura no volar en zonas densamente pobladas ni cerca de aeropuertos, como el resto de los países.

Reino Unido

Los drones que pesan entre 250 gramos y 20 kilos deben ser registrados y pasar una prueba de competencias de pilotaje. Está prohibido sobre volar 5 kilómetros alrededor de los aeropuertos.

Canadá

Los pilotos tienen que pasar un examen, tener más de 14 años o estar supervisados por un adulto con licencia, y no pueden volar drones en 5,6 kilómetros a la redonda de un aeropuerto, ni en las inmediaciones de incendios forestales, conciertos al aire libre o desfiles. Para los drones entre 250 gramos y 25 kilos se aplicarán nuevas medidas este año desde el 1 de junio, según anunció el Gobierno.