Piden salida de Tezanos por uso indebido de Defensoría

La Defensoría del Pueblo se ha desinstitucionalizado y su titular debe ser sometido a un proceso por incumplimiento de deberes y sancionado por usar esta institución como púlpito para ventilar cosas de su vida privada, manifestó el ex defensor del Pueblo Rolando villena.

Ayer, en las primeras horas de la tarde, el actual defensor, David Tezanos, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer que fue infiel a su esposa Kary Arias, y que por ello era víctima de chantaje.

“Yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, no justifica que me hagan chantajes y denuncias falsas sobre violencia”, sostuvo.

Al respecto, Villena afirmó que sus cosas personales no tienen nada que ver con el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que de un tiempo a esta parte ha dejado en “estado de indefensión a los ciudadanos”.

“Debiera limitarse en cumplir con lo que establece la Constitución, defender al pueblo, pero perdió su esencia (…) y ahora no tiene razón de ser. Está incurriendo claramente en incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado”, aseguró.

Tezanos fue el blanco de duras críticas de parte de diferentes sectores de la sociedad, que coincidían en que este despacho perdió su esencia.

Varios demandan la renuncia del Defensor, particularmente la oposición; en tanto el oficialismo le pide que deje de lado sus cosas personales y se dedique a trabajar.

Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, sostuvieron que sus intimidades deben solucionarse en el ámbito privado y no en las oficinas de la Defensoría del Pueblo.

Es la segunda vez que el Defensor utiliza la Defensoría para ventilar temas privados. En octubre de 2018, convocó a una conferencia para desmentir presuntas agresiones a su pareja.