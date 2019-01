García Linera ve debilidad en militancia, incluso para el MAS

El vicepresidente Álvaro García Linera, consideró hoy que la votación que recibió el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las inéditas elecciones primarias fue "buena pero no satisfactoria" y reconoció una débil militancia para el partido oficialista y las ocho organizaciones de oposición.

"Siendo fríos, calculo que con que votara entre un 50 y un 70 por ciento de nuestra militancia, yo estaría feliz. Si vota el 100 por ciento, ultra feliz. Si vota menos del 50 por ciento, me preocuparé, porque es un llamado de atención de que la estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes", dijo García tras emitir su voto el domingo.

Sin embargo, hoy aclaró su postura. "En el nivel de participación, en el caso del MAS una 42 por ciento y yo quería un 50 por ciento, pero un 42 es bueno pero no es satisfactorio", manifestó.

El MAS registró hasta hoy, cuando el conteo de transmisión rápida de actas llegó a 96,14 por ciento, 400.858 votantes, cifra que equivale al 40,45 por ciento de participación.

La autoridad manifestó su preocupación por la escasa militancia en las nueve organizaciones políticas, y la debilidad de presencia del MAS en varios municipios "Hay varios distritos y municipios donde la militancia es menor de lo que pensábamos".

"¿Qué resumo? Una débil militancia partidaria para todos incluido el Movimiento Al Socialismo, si bien tiene una buena cantidad de votantes, una presencia nacional, aún en él se refleja una militancia de mediana envergadura", dijo y aseguró que el resto de los partidos son "selfipartidos" de militancia "ocasional".

#AHORA | Vpdte. Álvaro #GarcíaLinera: Cuando los partidos no tienen vigencia a lo largo del tiempo, no pueden ofrecer estabilidad a un país #LaPaz — Vicepresidencia Bol (@VPEP_Bol) 29 de enero de 2019

García Linera también se refirió a las declaraciones del candidato por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz que sugirió al binomio del MAS, renunciar a su candidatura ante el nivel de ausentismo de la jornada del domingo.

“21F(Bolivia Dice No) tiene el 6 por ciento de sus militantes que han ido a votar debería avergonzarse. Cuando lleguen a 50.00 votos que me vengan a hablar, por debajo de 50.000 no existen, no son nada", respondió la autoridad.

Este partido reunió el voto de 18,592 militantes, el 6,36 por ciento de su padrón.

"No se puede tener una política seria y orgánica y ofrecer estabilidad al país con 4.000 militantes. (…) Carlos Mesa montado en un caballo que no domina, tener 5.000 militantes es una vergüenza. (…) Lo que muestran los datos que hay un solo partido con presencia nacional, los demás son regionales", finalizó respecto al resto de los candidatos.