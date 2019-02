Violación múltiple: juez pide a juristas no revictimizar a la joven

El juez Roberto Arias negó el pedido de cesación a la detención preventiva de Alejandro C. P., uno de los cinco jóvenes acusados en el caso de presunta violación grupal a una muchacha de 18 años, en Santa Cruz.

La audiencia se desarrolló en el juzgado noveno de la ciudad de Santa Cruz. El abogado defensor del acusado, Juan Pablo Mazzone, lamentó la determinación del juez puesto que considera que su cliente coadyuvó en la investigación.

Por otro lado, el juez Arias se dirigió a ambas partes y les pidió que, en sus contactos con la prensa, eviten revictimizar a la joven y les pidió no difundir comentarios que dañen la imagen tanto de la víctima como de los demás involucrados en el caso.

La audiencia de pedido de cesación de la detención preventiva se realizó un día después que la víctima publicara una carta en la que explica el tortuoso momento que atraviesa a consecuencia del presunto abuso.

En audiencia, el abogado de Alejandro C. P. justificó el pedido de cesación a la detención preventiva habida cuenta que su defendido está ayudando en el proceso investigativo, en ese sentido considera que su situación jurídica tendría que mejorar.

Este aspecto, de colaborar en las investigaciones, fue destacado por Otto Ritter, abogado de la víctima, que en la misma audiencia ha manifestado ante el juez que está de acuerdo en que se le otorgue la detención domiciliaria a Alejandro C. P.

Otros detenidos

Por el mismo caso, ayer debió tratarse la cesación a la detención preventiva de los imputados José Antonio R. F. y Alejandro S. S., pero éstas fueron suspendidas en el juzgado ante la falta de actas que forman parte del expediente y que no fueron remitidas desde una sala penal.

“Mi cliente está coadyuvando con la investigación, considero que merece salir de la cárcel”

NUEVO CASO DE VIOLACIÓN GRUPAL

La Policía aprehendió a tres hombres acusados de violar a una joven de 17 años en el bosquecillo de Pura Pura, en La Paz.

“Me han jalado y me han metido a la fuerza a un cuarto, después me han quitado mi celular y mis 20 bolivianos, luego dos de ellos me han quitado mi polera, mi brasier y todo, y después así desnuda me han botado”, relató la joven.