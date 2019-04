Adepcoca define declarar a Gutiérrez presidente indefinido

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció ayer que oficializarán a Franclin Gutiérrez, como presidente indefinido, si el Ministerio Público sigue con la intención de mantenerlo detenido por más tiempo.

“Han decidido que si no lo sueltan a Franclin Gutiérrez va a ser un presidente indefinido; eso ya es oficial han aprobado en asamblea (...) va a ser presidente indefinido de Adepcoca. No podemos dejarlo desamparado; esa es una decisión de la Asamblea, no de los dirigentes”, manifestó Sergio Pampa, dirigente de Adepcoca.

Recientemente el Ministerio Público solicitó al Juzgado Octavo de Instrucción Penal ampliar el tiempo de investigación en contra Gutiérrez de seis a 18 meses, porque habría otros delitos más que investigar contra el dirigente cocalero.

Jorge Santiesteban, abogado de Gutiérrez, reiteró que el proceso contra su defendido es político y que esa solicitud de ampliación de plazos es sólo para mantenerlo detenido por más tiempo.