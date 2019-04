Magistratura decide cesar a todo el personal de Derechos Reales por escándalo de corrupción

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, mostró hoy su libreta de servicio militar y fotografías de su instrucción para comprobar que cumplió este requisito,... Ver más Presidente del TCP dice que ejerció el servicio militar y muestra su libreta

El presidente Evo Morales inició hoy su agenda en Turquía con un homenaje al líder de la Guerra de la Independencia Turca, fundador y primer presidente de ese país, Mustafá Kemal Atatürk. Ver más Morales inicia agenda en Turquía con una conferencia en la Universidad de Ankara

Cinthia Prado, la fiscal asignada al caso de la niña Fernanda (5), manifestó que aún no se pudo confirmar que la muerte de la menor se dio por la mordedura del rottweiler; pero sí por un can, por lo... Ver más Fiscalía pide no especular sobre el ataque del rottweiler