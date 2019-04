Romero al Alto Mando Policial: "No queremos saber de cobros por destino"

En la posesión del nuevo Alto Mando Policial, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a los uniformados no caer en actos de corrupción e hizo un llamado a la autocrítica.

"No queremos saber de quejas de cobros por destino, no queremos saber eso, no puede haber en nuestra institución. Ya no hemos escuchado quejas del Comando nacional hace más de un año atrás, pero en los comandos departamentales todavía se rumorea", dijo Romero citado por Erbol.

Recientemente, el exjefe policial de Oruro, coronel Rommel Raña, fue cautelado tras ser acusado de hacer cobros a cambio de destinar a sus subalternos a puestos de control al contrabando.

El nuevo jefe de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal posesionó esta mañana al subcomandante, Eduardo Joaquín Rivera Yujra y al inspector general, Johnny Donato Coronel Ayala.

Calderón ingresó al cargo de manera sorpresiva tras solo cuatro meses de gestión de Rómulo Delgado.

Romero cuestionó la labor de las inspectorías policiales, porque siendo Ministro no recibe denuncias de estas instancias que deberían dar los reportes. "Las inspectorías no son decorativas, yo no sé qué hacen las inspectorías en los comandos departamentales", agregó.

Romero recalcó que, si algún diputado, dirigente social, militante del MAS o alguien que diga ser su familiar se presenta buscando favorecimientos, debe ser arrestado. " Por favor, arréstenlo. Nosotros no apadrinamos a nadie (...) no vamos a proteger a nadie. Así es y así debe ser".

Señaló que si algún uniformado incurre en "barbaridades", aunque haya sido felicitado en el pasado, no se lo protegerá.

Durante los últimos meses salieron a la luz hechos en los que policías cometieron presuntos delitos. En Uyuni, Potosí, cinco uniformados fueron acusados y detenidos por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Mientras que en la Anapol se registraron cobros por el ingreso a la escuela policial.