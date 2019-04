Director de la Felcc dice que pasó por Panamá para ir a las Bahamas

Con pasaporte en mano, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina Sánchez, salió hoy ante los medios para desmentir el informe de contacto de la Policía que lo vincula presuntamente con narcotráfico y aclaró que su paso por Panamá fue para realizar un viaje de descanso en las Bahamas.

Medina se defendió después de la filtración de un audio que vincula a dos jefes policiales con un envío de droga a Panamá y que da cuenta de que el excomandante de la Policía Rómulo Delgado cree que su repentino cambio se debió a este hecho.

Uno de los partes de inteligencia a los que accedió Los Tiempos incluye flujo migratorio y da cuenta del sospechoso viaje de dos policías, presuntamente vinculados al tráfico de drogas, uno de ellos es el coronel con las iniciales C. G. F. M. S., quien salió del país el 14 de marzo de 2019 con destino a Panamá y retornó el 19 de marzo.

Medina aclaró que por una enfermedad que aqueja desde el 2010 necesita tratamiento especializado y descanso, razón por la que viajó a las Bahamas. Se hospedó en el hotel Atlantis Paradise Island.

Aseguró que el reporte de contacto no incluye ninguno de los requisitos necesarios para su evaluación formal y aseguró que su ausencia fue consentida con un permiso de sus superiores. "Mi tiempo exacto en Panamá es de una hora con 20 minutos en tránsito, yo bajo del avión tengo 30 minutos para buscar la puerta (...) lo que quiere decir que yo jamás estuve en Panamá no salí del aeropuerto. En retorno también tengo una hora 27 minutos, no tengo ningún contacto que no sea el de caminar en preembarque".

"Yo soy policía de honor, 34 años de trayectoria uniformada vistiendo años este uniforme sin tachas. el único error que cometí fue ser eficiente en mi trabajo", precisó.

La autoridad calificó su situación como una campaña de injurias y calumnias en su contra. "No he cometido ningún delito".

Aseguró que pasa la mayor parte del tiempo en la Felcc de Santa Cruz, vive en un departamento y tiene un automóvil de marca Nissan y una motocicleta china.

El fin de semana el ministro Carlos Romero reconoció la veracidad del audio y de la existencia de los partes de inteligencia referidos a dos jefes policiales que por separado viajaron el pasado mes de marzo presuntamente a Panamá por nexos con el narcotráfico.

Finalmente Medina dijo estar dispuesto a ser investigado.