Piden declaración del ministro Cocarico para lograr liberación de Franclin Gutiérrez

El abogado Jorge Santiesteban solicitará al Ministerio Público la convocatoria a declarar como testigo al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para que certifique que el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez viajó a un seminario sobre la hoja de coca en Ecuador de manera regular y así el dirigente obtenga su liberación.

"Vamos a solicitar que el ministro César Cocarico sea constituido como testigo, lo vamos a ofrecer como testigo", informó Santiesteban, abogado defensor de Gutiérrez.

Gutiérrez no logra salir de la cárcel de San Pedro desde agosto de 2018, debido a que cinco veces el juzgado rechazó su pedido de libertad. La decisión de los jueces se debe a que sus abogados no pudieron desvirtuar algunos riesgos procesales como -según la última audiencia- certificar el financiamiento del viaje de Franclin a Ecuador y demostrar que no hay obstaculización para realizar las investigaciones en La Asunta.

El abogado dijo que el primer elemento será desvirtuado con la declaración de Cocarico, porque desde el ministerio que dirige se invitó a dirigentes cocaleros de Los Yungas y del Trópico a participar en un seminario sobre la hoja de coca, que se llevó en junio de 2016 en Ecuador.

El otro elemento a desvirtuar es el tema de la obstaculización; el juez Octavo de Instrucción Penal requiere pruebas de que no habrá interferencia en las investigaciones en La Asunta.

Inspección ocular

Santiesteban dijo que para desvirtuar este segundo elemento es necesario que la Fiscalía llame a la realización de una inspección técnica ocular y una reconstrucción del caso en La Asunta, para que se vea que los comunarios no representan ningún obstáculo para el esclarecimiento del caso.

Mencionó que en tres ocasiones pidió a la Fiscalía realizar estos actos investigativos, pero al momento no responden al contrario retardan el esclarecimiento del caso, porque saben que no cuentan con indicios suficientes para mantener recluido a Gutiérrez.

"Nosotros (esperaremos) máximo hasta el día lunes, que es el plazo de 72 horas que se cumple como le dio (el juez) a la Fiscalía, de que el fiscal defina el día, la hora y el lugar para establecer la inspección ocular y la reconstrucción", apuntó.

Una vez se logre la certificación de estos últimos elementos quedarían desvirtuados los riesgos procesales y la autoridad judicial debería disponer la liberación de Gutiérrez, manifestó el jurista.

El abogado espera que estos dos actos se lleven con prontitud para que así su defendido logre salir de la cárcel de San Pedro.

Gutiérrez está detenido preventivamente porque supuestamente organizó un grupo armado para emboscar y atacar a policías en La Asunta, en agosto de 2018, donde falleció un policía y siete resultaron heridos.