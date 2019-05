Dan de baja a 4 policías por volteo de 35 kilos de droga en Santa Cruz

Los policías Luis R., Rolando C., Oscar T. y Ruth R. serán dados de baja de la institución del orden por estar involucrados en el “volteo” de 35 kilos de cocaína en Santa Cruz cambiando la sustancia por estuco, informó el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de ese departamento, Jhonny Aguilera.

La autoridad policial explicó que los uniformados, que pertenecían a la Unidad de Inteligencia de la Policía (CEIP), ingresaron a un domicilio de la urbanización Warnes sin orden fiscal y con uniformes de otra unidad policial —el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI)— y sustrajeron del interior de un colchón entre 25 y 30 paquetes de cocaína.

El hecho ocurrió el 29 de marzo, pero no fue hasta el 4 de abril que reportaron el operativo, forzados por la denuncia del dueño de la vivienda que aseveró que sus inquilinos dejaron esos paquetes en el colchón.

Aguilera explicó que los efectivos incurrieron en los delitos de beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes del Estado, además de tráfico ilícito de drogas.

Señaló que el grupo, dirigido por Luis R., ocultó la información por seis días, tiempo en el que pudieron hacer el “cambiazo” de la droga, puesto que, cuando entregaron los paquetes, éstos contenían estuco.

Dijo que se tiene como pruebas videos, fotos, resultado de laboratorio y testimonios.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, aseveró que la Policía tardó en aprehender y dar de baja a los policías por cuestiones procesales y aseguró que se implementarán mayores medidas de seguridad para evitar que malos policías engañen a la población.

La denuncia de los cuatro policías salió a la luz tras conocerse la declaración ante la Fiscalía del exjefe de la Felcc de Santa Cruz, Gonzalo Medina, actualmente detenido por presunto narcotráfico, quien culpó del “volteo” a “gente” del jefe de la Felcn Maximiliano Dávila. El aludido rechazó la acusación.

La Fiscalía investiga si hay más policías implicados y si hay altos mandos vinculados a los hechos delictivos.

FISCALÍA AMPLIARÁ LA INVESTIGACIÓN

El fiscal de materia de Santa Cruz, Ivan Ortiz, señaló que él pidió la aprehensión de los uniformados y que analiza ampliar la tipificación de delitos a concusión y alteración de cuerpo del delito, por el presunto cambio de cocaína por estuco. Aclaró que el caso se abrió hace tres días, pero que antes se abrió otra investigación e la Fiscalía Antinarcóticos

El fiscal antinarcótico señaló que ya tomó declaraciones a los implicados por el delito de tráfico de sustancias. Explicó que no se aprehendió antes a los policías porque no se tenían resultados de las pruebas de laboratorio.

CALDERÓN: NO HAY CRISIS EN LA POLICÍA, SON ERRORES

REDACCIÓN CENTRAL

El comandante general de la Policía, Yuri Calderón, aseveró que la institución del orden no atraviesa ninguna crisis y que los últimos casos de corrupción son “errores y fallas”.

“No es una crisis; sí hay algunos errores, algunas fallas que obedecen a que nuestros sistemas de control han sufrido un deterioro, estamos mejorando en estos sistemas de control y es por ello la Inspectoría General y las departamentales tienen más atribuciones para el control especifico del cumplimiento de las actividades policiales”, dijo Calderón a los medios en Cochabamba.

La autoridad policial aseveró que por ello se ha creado una Dirección Nacional de Control e investigación de casos, que tiene la tuición de revisar los expedientes y antecedentes de todos los funcionarios policiales, y de remitirlos al Régimen Disciplinario e incluso a la justicia ordinaria si los casos ameritan.

Asimismo, Calderón aseveró que la Policía está reestructurando todas sus dependencias tanto nacionales como departamentales, pero que esto no significa que se vayan a cambiar a todos los policías.

“Estamos evaluando. Reestructurar no es cambiar el personal. Estamos evaluando todas las unidades de la Policía Boliviana y, cuando detectemos que hay fallas procedimentales en cuanto al manejo del personal, entonces vamos a actualizar y hacer cambios sistemáticos y drásticos”, aseveró Calderón.