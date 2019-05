Aprehenden a esposa de empresario y a la modelo por caso Montenegro

LA PAZ |

La esposa de Mauricio Higa, Giovanka F. y la modelo Andrea M. fueron aprehendidas hoy luego de prestar declaración ante la comisión de fiscales que investiga el caso Montenegro.

"En esta fase hablamos de indicios, y es eso lo que ha encontrado la comisión de fiscales como el cruce de llamadas (que realizaron las sindicadas recientemente)", informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma.

Ambas mujeres serán imputadas por los delitos de asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación. La Fiscalía solicitará la detención preventiva en el penal de Palmasola para ambas.

Giovanka es investigada debido a que aparece en una fotografía junto a Montenegro. Asimismo, ella se habría comunicado, en las últimas semanas, vía teléfono con el acusado de narcotráfico y con su principal socio de actividades ilícitas, el ciudadano colombiano Enrique Villarreal.

"Ella se habría comunicado con este señor Enrique Villarreal, hay unas comunicaciones, como que también hay comunicaciones con el señor Pedro Montenegro Paz", mencionó el fiscal.

Antes de realizar su declaración ante los fiscales, Giovanka negó tales vinculaciones y dijo que todo lo que tiene es lícito, lamentó que la sindiquen en este caso por una simple fotografía.

"No puede ser que con conjeturas nos estén involucrando a todos (...) No (conozco a Montenegro), él es un amigo en común, pero mi amigo no es", refirió G. F..

Higa, esposo de Giovanka, está detenido preventivamente en Palmasola por estar involucrado en este caso.

Respecto a la situación de Méndez, ella estaría vinculada porque habría viajado a Cartagena, Colombia, y se habría hospedado en el mismo hotel, donde fueron los otros investigados de este caso; ese viaje fue costeado por Montenegro. Además, la joven se habría comunicado vía teléfono con Montenegro, cuando él era buscado por la Policía.

"Hemos encontrado en el cruce de llamadas que se comunicó con Montenegro, incluso después, o sea en este tiempo que él estaba siendo buscado", destacó el fiscal Salgueiro.

Según las investigaciones policiales, los ingresos formales de Andrea no justifican los gastos realizados, como la compra de tres vehículos y una serie de insumos de línea blanca.

"Soy inocente de todo lo que me están acusando", aseguró la modelo antes de ingresar a declarar a la Fiscalía.

En las próximas horas se llevará la audiencia cautelar de ambas mujeres donde se definirá su situación jurídica.