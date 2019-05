Evo ofrece todo a Caranavi si el 100% vota por él

Durante la entrega de infraestructura a una unidad educativa en Caranavi, La Paz, el presidente Evo Morales prometió “lo que pida” el poblado si en contrapartida le garantiza el 100 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

“Yo estoy convencido que no podemos equivocarnos, creo que el compañero alcalde, el hermano Henry o el compañero profesor dijo 100 por 100 en Caranavi. Si es 100 por 100 el 20 de octubre, lo que ustedes pidan, compañeros. Vamos a controlar eso, voy a ver eso”, afirmó durante la entrega de la unidad educativa Yara.

En la oportunidad, lamentó que nunca “tuve un buen alcalde en Caranavi, ésa es nuestra vivencia, no sé si ustedes se equivocan en elegir, para no seguir perjudicando a Caranavi, que hemos decidido, el Gobierno nacional va a ejecutar directamente obras, para no dar plata al alcalde”.

Morales advirtió además a los pobladores de la zona sobre los riesgos de un eventual “retorno de la derecha” y puso como ejemplo lo que ocurre en Brasil y Argentina, donde dijo que las medidas antipopulares de sus gobernantes están generando una ola de protestas.

Hospital

Por otra parte, el mandatario recordó que Caranavi cuenta con 22 millones de dólares garantizados para la construcción de un hospital de segundo nivel, por lo que pidió a las autoridades un terreno para esa obra.

“Todavía no ha llegado al Gobierno tierra garantizada, para el hospital tenemos garantizado 22 millones de dólares, otra vez, serán dirigentes, serán alcaldes problema regional, sólo requerimos un terreno para el hospital de segundo nivel”, dijo.