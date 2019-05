Jhasmani: Pruebas para involucrar a jueces están en computadoras incautadas por la Fiscalía

El abogado, Jhasmani Torrico, aseguró hoy que las pruebas para involucrar a las autoridades judiciales que formaron parte de su consorcio ilegal se encuentran en las computadoras incautadas en los allanamientos que realizó la Fiscalía y la Policía a su buffet, llamado Leclere y Asociados.

“Se tiene que investigar, yo ya he declarado, voy a proporcionar todo lo que tenga que proporcionar, eso tiene que ser suficiente para aperturar el proceso contra las autoridades judiciales (…). Tengo que pedir la devolución de mis soportes técnicos, de mis computadoras para proporcionar eso a la Fiscalía”, explicó el abogado.

Pide que se juzgue de manera equitativa a todas las personas que participaron en su consorcio ilegal. “A un ciudadano común se le obliga a ir a juicio para demostrar su inocencia, entonces que los traten igual a todos”, agregó.

Asimismo, aseguró que la documentación que fue robada de su domicilio y oficina se constituye en una prueba más que podría involucrar a jueces y fiscales.

Por otro lado, dijo que hoy completará la lista de las autoridades judiciales que formaron parte de su consorcio. “Si alcanza el tiempo voy a dar los nombres de las autoridades fiscales también”, añadió.

El abogado dijo que solicitará también una valoración psicológica para determinar la veracidad de sus declaraciones.

Torrico también se refirió a su estado de salud. Pide su traslado de la cárcel de El Abra a otro penal o que se le otorgue detención domiciliaria.

“Independientemente de mi libertad, se dé o no eso no me interesa, estoy pidiendo que se ordene mis traslado por temas de salud. Acabo de salir de laboratorio clínico para que se me hagan los análisis de sangre, para que se corrobore que estoy óptimo para entrar a cirugía y amputación la siguiente semana si Dios quiere”, dijo el abogado.

Finalmente aseguró que ya coordinó con su médico de confianza una cirugía para la siguiente semana. “Me voy a cortar el pie y esto responde a la actitud de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, Nelson Cox”, indicó.

Torrico continuará brindado hoy su declaración ampliatoria en el caso instaurado por la conformación del consorcio que involucraría a jueces y fiscales. En la tarde tiene una audiencia de apelación en la que solicitará su traslado de cárcel.

El caso de Jhasmani Torrico se hizo público en enero de este año por videos difundidos en el que golpea a una persona para cobrar una deuda. Ahora es investigado por formar parte de un consorcio y está detenido preventivamente en el penal de El Abra.