The Strongest anuncia llegar a "instancias correspondientes" tras agresión con petardos

La dirigencia del club The Strongest anticipó que acudirán a las instancias correspondientes en contra de los hinchas de Wilstermann, que agredieron al golero Daniel Vaca en el estadio Hernando Siles, de La Paz donde le cayó una "lluvia" de petardos y tuvo que ser trasladado a un centro médico para que sea atendido.

"Sabemos que el comportamiento de la hinchada de Wilstermann no es buena, eso se vio no sólo en La Paz, donde van no pasa nada bueno. Nosotros estamos solicitando un examen médico del arquero (Vaca) para respaldarnos. No puede ser que en un escenario deportivo ocurran esos hechos, es penoso y peligroso", expresó el dirigente Ricardo Llanos.

Cuando se jugaba el último minuto del tiempo reglamentario del partido (90´), una jugada descalificada ocasionó que los jugadores de los dos elencos se vayan a los empujones, entre tanto ocurría ello se escuchó muchos el estallido de petardos que cayeron alrededor del golero del Tigre quien se tumbó agarrándose la cabeza.

Ell grupo de jugadores observaron a su arquero tendido en el gramado del campo deportivo, los médicos entraron para atenderlo, por su lado los miembros del orden corrieron al sector de la hinchada aviadora para detener a los presuntos responsables, dos personas fueron identificadas y sacadas del campo deportivo para ser trasladadas a las celdas de la Policía.

Entre tanto el partido se paralizó por 10 minutos aproximadamente, el árbitro del encuentro Delio Rodríguez (Santa Cruz), decidió suspender el cotejo, según el informe del cotejo que circuló por las redes sociales.

Por su lado, el técnico de Wilstermann, Norberto Kekez subrayó que el plantel quedó mal por la actitud de algunos hinchas, además pidió disculpas a Vaca y agradeció que el golero esté en buenas condiciones, "menos mal que no pasó a mayores, es una pena estos actos que empañan un partido".

El galeno del elenco atigrado, Jaime Espinoza, en conferencia de prensa improvisada explicó que el jugador "sufre de un zumbido en el oído y un fuerte dolor de cabeza, pero él estará bien, después del examen médico lo trasladamos a su casa para que descanse, mañana (por el lunes) volverá a ser observado para descartar cualquier complicación".