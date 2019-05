Bolivia confirma interés por organizar los Panamericanos 2027

Bolivia ratificó su interés de organizar la vigésima edición de los Juegos Panamericanos en 2027. Ayer el presidente de Estado, Evo Morales Ayma, expresó la intención que tiene el Gobierno a Neven Ilic Álvarez, titular de Panam Sport, en la reunión que sostuvieron ambos en el aeropuerto de Viru Viru, en la capital cruceña. En la cita también estuvieron presentes el ministro de Deportes, Tito Montaño, y Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB).

Hasta la fecha sólo Colombia (Barranquilla) y Bolivia (Santa Cruz) han presentado su postulación para hacerse con la sede de la justa internacional que se desarrolla cada cuatro años, según informó Ilic Álvarez.

“Estoy muy agradecido con la invitación que me ha hecho el presidente Evo Morales. Hablamos mucho de deportes y me ha expresado el real interés de Bolivia de querer albergar los Juegos Panamericanos de 2027. Siempre es positivo que existan países y ciudades que quieran organizar nuestra fiesta deportiva continental. Nosotros felices de que Bolivia, y Santa Cruz específicamente, sea oficialmente la segunda ciudad que haya mostrado sus ganas de ser sede, después de Barranquilla. Ojalá que muchas más se sumen. Eso habla muy bien del gran producto que tenemos y del interés que existe por este gran evento que reúne a 41 naciones de las Américas”, dijo tras la reunión Neven Ilic.

Ilic señaló que Bolivia demostró con la organización de los Juegos Sudamericanos 2018 que cuando se proponen algo lo cumplen. Todos quedamos impresionados con la gran organización que lograron el año pasado. Le he manifestado al Presidente mi agradecimiento y le he recomendado que comiencen a trabajar desde ya de la mano entre el Gobierno y el Comité Olímpico para que puedan aspirar a este gran sueño que tienen”, agregó el presidente de Panam Sports.

Por su parte, el presidente Morales dijo: “Agradecemos a Neven Ilic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports, por toda la información que nos ha brindado para avanzar en el objetivo de que Bolivia sea sede de los Juegos Panamericanos 2027. Queda mucho por trabajar, pero estamos bien encaminados”.

En la cita, Ilic le entregó un reconocimiento al presidente Morales con el logo de Panam Sports y los anillos olímpicos, en agradecimiento a la exitosa organización de los Juegos Suramericanos de Cochabamba el año pasado, y aprovechó para invitarle a participar en la inauguración de los Juegos Panamericanos que se desarrollarán este año en Lima, Perú, para conocer las características de ese evento deportivo regional.

Las postulaciones las realizan seis años antes de cada Juego y son 41 delegados que votan para la asignación de sede.