Goytia se excusa y fallo por caso Thomaz queda en suspenso

El presidente del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Goytia, anunció ayer que determinó mantenerse al margen del tratamiento y fallo final sobre el caso Wilstermann contra Bolívar y el jugador Thomaz Santos, luego de dos memoriales enviados por las dos instituciones mencionadas anteriormente.

“Teníamos fijada para hoy (ayer) la declaración de los testigos del club Wilstermann y para el lunes de los del club Bolívar. Estas dos audiencias se van a suspender ya que recibimos un memorial de Bolívar donde hace mención a que yo llamé la atención a este club el 9 de mayo, pero lo hice porque recibí una llamada del asesor indicando que nunca recibió la notificación del proceso radicado. El día de la resolución yo no iba a ser parte, como fue en otras oportunidades e incluso con Aurora. El ser hincha no me excluye de estas situaciones, pero ha conllevado a estas susceptibilidades. Lo haré por el bien del fútbol y de los equipos.

Tengo que comunicarles que no vamos a poder resolver este problema antes de la finalización del campeonato ”, indicó Goytia.

De la misma manera, Goytia recordó que el club Wilstermann mandó un memorial para pedir que se excluya del proceso y así evitar susceptibilidades.

En esta situación, y pese a la intención de darle certidumbre al fútbol, el presidente del TSDD aclaró que el retraso se debe a la presentación de los memoriales y dejó la resolución en manos de los restantes tribunos: Roberto Bohorquez, Julio Egüez y Luis Marcelo Callejas. Hay quórum para emitir el fallo.

El procedimiento que continúa es el siguiente: convocar al TSDD y que emitan, sin plazos establecidos, el veredicto final. “Ellos (TSDD) en su momento verán las fechas y tomar las atestaciones a los testigos de ambos clubes”, apuntó.

En la conferencia de Goytia estuvo presente el abogado de Bolívar, Alejandro Montaño, empero no quiso brindar declaración alguna a los medios de comunicación.

Wilstermann responde

Luego de conocer el alejamiento de Goytia respecto a este caso, el asesor legal de Wilstermann, Cayo Salinas, indicó que se envió el memorial para la suspensión de la audiencia de los testigos debido a que se busca que estén todos los miembros del TSDD juntos, además que el titular se aparte para evitar susceptibilidades y comentarios nocivos sobre su afición por un club de fútbol.

“Fue un pedido de nosotros para evitar cualquier mala interpretación y que el abuso de su nombre y de la FBF se aparte. Sobre las fechas, es algo que ya escapa a nuestras manos. Queremos que el fallo se emita antes del 22 (de mayo), pero si eso no será posible, escapa a nuestro control”, aseguró Salinas.

Por el momento, la situación es incierta.

DIRIGENCIA APUNTA AL SEGUNDO SEMESTRE

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores y perder la chance de llegar a la Copa Sudamericana, el directorio de Wilstermann ya planifica el segundo semestre de 2019.

“Estamos trabajando en ello, vamos a ver lo del técnico y los refuerzos. También se comunicó con nosotros Royal Pari para tratar el tema de Cristhian Machado. Vamos a analizarlo”, dijo Gróver Vargas, titular de Wilstermann.