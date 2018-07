FBF y Fabol, enfrentados por el inicio del torneo Clausura

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el sindicato de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) se encuentran enfrentados por el inicio del torneo Clausura. Mientras los federativos aseguran que no existe motivo suficiente para poner en duda la competencia, los representantes de los futbolistas señalan que sus afiliados no se presentarán a los partidos de la primera jornada por el incumplimineto de los acuerdos.

El secretario general de Fabol, David Paniagua, sostuvo ayer que “si no se reconocen los acuerdos, lamentablemente no va a empezar el torneo y no va a ser por culpa nuestra”.

Los representantes de los futbolistas profesionales aseguran que los puntos que se hicieron conocer en la resolución del Comité Ejecutivo de la FBF están siendo “distorsionados” y mientras estos no sean ratificados de la manera en la que fueron acordados, no se dará inicio con la competición oficial.

“Estamos repitiendo que nosotros estamos predispuestos, todo estaba solucionado, pero esto es contradictorio. Esto (la solución) está en manos de la FBF, son ellos los que han distorsionado el acuerdo, nosotros tenemos los documentos de respaldo”, dijo Paniagua.

La postura al respecto que dio a conocer Fabol fue clara y es que el torneo no comenzará hasta que una reunión con los dirigentes de la entidad federativa resuelva el tema.

Entre los otros puntos que Fabol observa en la resolución que la FBF dio a conocer a los clubes afiliados, están el seguro médico, el pago de las pignoraciones pendientes, el pago de los sueldos del mes de mayo y el cumplimiento de las resoluciones ejecutoriadas por el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).

Ante esta situación, los dirigentes de la FBF dieron a conocer su posición. El director general ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, declaró que el inicio del torneo está garantizado, tomando en cuenta que la logística (televisación, árbitros y demás) está plenamente garantizada.

“Actualmente, el fútbol tiene 14 equipos que juegan en la División Profesional, los cuales deben el 25 por ciento (de los sueldos de) abril y mayo, inclusive algunos (deben de) marzo. Fabol pide que la FBF garantice a un equipo a que cancele ese monto; la Federación en este momento no tiene fondos para hacer un préstamo o pago, no podemos hacernos cargo por los contratos que han firmado clubes que ahora deben varios meses de sueldo”, dijo.

Conociendo de la coyuntura y cómo se está dando, Téllez, a nombre del Comité Ejecutivo de la entidad federativa, pidió que los equipos se presenten para disputar los encuentros desde mañana.

Las posiciones están claramente divididas y el tema no avizora una solución inmediata, por lo que la incertidumbre, una vez más, se da en la primera jornada del torneo.

En caso de que no se inicie con el torneo este fin de semana, y de no darse cambios en el fixture, se abre la posibilidad de terminar jugando en los días previos a las fiestas de fin de año, tal como sucedió en 2016.

FBF PIDE RENDICIÓN POR $US 5,4 MILLONES

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pidió a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) los descargos por 5,4 millones de dólares, dinero que, según los dirigentes federativos, se entregó a los representantes de los jugadores David Paniagua y Milton Melgar por pignoraciones entre 2012 y 2018.

El director general ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, informó que esa solicitud la hicieron por pedido de los clubes, pero que la respuesta de quienes representan a los deportistas fue “que no nos compete y que deberíamos dedicarnos a pagar”.

“No estamos conformes con la respuesta que nos dieron de no entregar los informes. Los clubes pidieron, ellos tienen que ser serios, tiene que haber un comprobante de que el beneficiario recibió su plata”, remarcó.

Mientras tanto, el abogado Guery Abuday señaló que se entregó un monto y ése tenía un destino: los jugadores que tenían deudas pendientes con sus clubes, por lo que se pide una constancia de que se pagó por el beneficio, “eso pasa en cualquier empresa”.