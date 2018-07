El Aviador apuesta por una empresa 100% boliviana para vestirse

Wilstermann eligió a la empresa nacional 4KM para que vista al plantel en la temporada 2018.

Marian Peraza, directora de marca de 4KM para Bolivia, explicó que la empresa tiene más de 13 años de experiencia en confección de ropa deportiva.

“En el caso del fútbol utilizamos un poliéster con tecnología Dri-FIT, que tiene la suficiente flexibilidad para que los jugadores a la hora de correr y estar en el campo de juego puedan hacer movimientos con facilidad y no sientan la incomodidad de la prenda”, aseguró Peraza.

Con la tecnología Dri-FIT la tela repele el sudor del cuerpo hacia la superficie del tejido, donde se evapora, manteniendo a los atletas secos y cómodos.

Pero además de esta característica, 4KM ofrece al hincha una polera con un costo de Bs 205 en todas sus tiendas a nivel nacional (Oruro, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).

Además, dijo que las 100 primeras poleras se venderán en un empaque especial, que se asemeja a una bolsa de sangre y tiene unas instrucciones de uso muy original.

En cuanto a los colores, 4KM quiso mantener el color rojo escarlata en la casaca oficial, con el short azul y las medias blancas. Mientras que la polera alterna es azul con el short blanco.

El gerente comercial de 4KM, Mauricio Malky, informó que todos los socios del club Wilstermann tendrán un descuento en la compra de todos los productos de la marca.

Peraza aseguró que el “diseño, confección, bordados, todo se hace en casa, por eso existe mayor capacidad de respuesta y de producción”.

4KM entregará al club toda la indumentaria para los partidos, entrenamientos, concentraciones, etc.

MAÑANA INICIA VENTA DE ENTRADAS

La dirigencia iniciará mañana la venta de las localidades para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, que se disputará este martes en el Capriles.

Serán alrededor de 28.000 boletos con la siguiente escala de precios: Preferencia Bs 100, general Bs 80 y curvas Bs 60.

Los socios tendrán una boletería exclusiva y un descuento de Bs 20 para cualquiera de las tribunas.

WILSTER PIERDE $US 70 MIL CON SALIDA DE MACHADO

El plantel de Wilstermann dejó de percibir alrededor de 70 mil dólares por la forma en que se fue Cristhian Machado de la entidad, porque aunque el presidente del club, Gróver Vargas, dijo ayer que no había rescisión de contrato, se conoce que el monto a pagar por el club que lo iba a contratar era $us 150.000.

Pero como Machado convenció a la dirigencia señalando que se iba a EEUU por razones familiares, no hizo respetar la cláusula del contrato y sólo dejó $us 80.000 en las arcas de la institución, 13.000 en efectivo y el resto se saldó con la deuda del club al jugador por concepto de premios. La dirigencia tiene información de que el fichaje de Machado al club New England Revolution ya estaba pactado antes de su partida, es por eso que Vargas señaló que le negarán el Certificado de Transferencia Internacional.