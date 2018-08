Wilster no rompe el maleficio y Cuenca cumple el objetivo trazado

Wilstermann volvió a quedar en deuda al no romper la mala racha que tiene en la Copa Sudamericana, torneo en que nuevamente no pudo avanzar de fase.

El plantel aviador fue eliminado por el Deportivo Cuenca en la ronda de los penales por 5-6, después de que empatarán 2-2 en la ida y en el partido de vuelta, disputado ayer en el estadio Félix Capriles.

Para Wilstermann, ésta fue su cuarta participación en la Copa Sudamericana y volvió a quedar fuera; además, continúa sin poder salir victorioso en este certamen.

Ambos técnicos, Álvaro Peña y Richard Páez, anunciaron en la previa que sería un partido de ida y vuelta y que el espectáculo estaba garantizado, porque ambos planteles buscarían el arco rival.

En el desarrollo del cotejo, los dos planteles buscaron el arco contrario mientras necesitan anotar, pero, una vez que lograban el objetivo, se replegaban en su área.

Deportivo Cuenca sorprendió y se puso en ventaja a tan sólo dos minutos de iniciadas las acciones, a través de un penal.

Un contragolpe veloz terminó en los pies de Edison Preciado, que fue derribado por Fernando Saucedo en una clara falta dentro el área (1’PT). Un minuto después, fue el mismo Preciado quien transformó la pena máxima en la apertura del marcador (0-1).

Pese a que el gol fue un balde de agua fría y un golpe anímico muy fuerte para el plantel local, Deportivo Cuenca no aprovechó el momento.

Wilstermann se recuperó y logró el empate a los 17’ mediante golpe de cabeza de Gilbert Álvarez, tras un centro preciso de Serginho.

Con el marcador igualado y consciente que podría quedar fuera, el visitante quiso volver a ser el protagonista. Preciado estuvo cerca con un cabezazo sin potencia (25’), pero Wilstermann no se quedó atrás porque Serginho desperdició una ocasión rematando a las nubes (37’), y después fue el turno de Álvarez (45’).

En el segundo tiempo, los aviadores presionaron más y consiguieron también una falta penal tras que Anthonny Bedoya derribara a Gabriel Ríos en el área (7’).

Cristian Chávez fue quien ejecutó el penal, pero su disparo fue atajado por Brian Heras, pero en el rebote Saucedo se reivindicó y marcó el segundo tanto para Wilstermann (9’).

Con la ventaja y con un equipo agotado, Wilstermann replegó su juego, dejando al Cuenca ser protagonista. La visita presionó tanto que el gol del empate llegó a los 34’ con un gol de Jacson Pita.

Tras el empate, los rojos buscaron el tercero, pero al final pareció que los dos equipos se resignaron a definir el pleito en la tanda de penales, en donde Cuenca fue más certero.

Para Wilstermann anotaron Melgar, Serginho, Gaucho, Ortiz y Giménez; fallaron Saucedo, Álvarez y Meleán.

Para Cuenca anotaron Pita, Martínez, Preciado, Araujo, Bedoya y Carabalí; fallaron Bonfigli y Mosquera.

Cuatro veces. Wilstermann tiene cuatro participaciones en la Copa Sudamericana, con ocho partidos en total, con tres derrotas y cinco empates.

OPINIONES

Álvaro Peña. Director técnico de Wilstermann

“No hay culpables, todos somos responsables”

El técnico aviador Álvaro Peña no se presentó en la sala de prensa y en su lugar habló el ayudante de campo Thiago Leitao, quien señaló que no existen culpables, que todos son responsables de esta eliminación, pero que deben saber levantarse para conseguir el otro objetivo, el bicampeonato.

“Aquí también hay que felicitar al rival, jugaron bien. Estábamos ganando 2-1, no supimos manejar ese resultado, no tuvimos el balón y en partidos internacionales se paga muy caro”.

“El grado de responsabilidad lo asumimos todos, como con cualquier resultado, como cuando salimos campeones”.

“Necesitamos a todos los jugadores íntegros, que deben levantar la cabeza, no por un caída, por una eliminación vamos a dejar de creer en nosotros mismos. Hay otros objetivos que lograr”.

Richard Páez. Director técnico de Deportivo Cuenca

“Los jugadores nos dieron esta hazaña”

El director técnico de Deportivo Cuenca, Richard Páez, tampoco se presentó a la conferencia de prensa. En su representación, el preparador físico Jorge Durán dio a conocer cómo vivieron el partido en el que clasificaron a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

“La cancha no es una limitante, nuestra idea fue ir a buscar el partido y mantener la confianza en el grupo con estos jugadores que nos dieron esta hazaña en Cochabamba”.

“Lo de Páez fue una expulsión por reclamar una mano en el área y que consideramos que fue un penal legítimo. Estamos viviendo una transformación, en el camarín fue felicitar a los muchachos, abrazarlos y orar por la victoria. Ahora nos toca vivir las alegrías en el Deportivo Cuenca. Ahora hay que mirar al próximo rival”, concluyó Durán.

Jorge Ortiz. Jugador de Wilstermann

“Pedir disculpas a toda la gente que vino”

“Agradecer a la gente que vino y nos dio su apoyo. La gente se portó muy bien, siempre no apoyó. Perdón por no poder regalarles una victoria, no logramos el objetivo de avanzar a una siguiente fase”.

“Duele quedar eliminados en casa con toda esta gente, reitero las disculpas a toda la hinchada, decirles que no pierdan la fe y la confianza”.

“Por ahí perdimos el ritmo que teníamos en el anterior torneo, pero las excusas quedan atrás, ahora sólo nos queda trabajar para volver a encontrar ese juego. Nos queda el torneo en el que queremos ser otra vez protagonistas. Ahora tenemos que trabajar más, mejorar cada uno y buscar el bicampeonato”.

Bryan Carabalí. Jugador de Deportivo Cuenca

“Salimos con la actitud de ganar el partido”

“Más que nada, gracias al equipo porque por ahí parecía que iban a liquidar el partido, pero nosotros seguimos atacando y haciendo lo que debíamos”.

“Lo del penal fue porque mis compañeros creyeron en mí, me tuvieron confianza y me pidieron que agarre la pelota. Tomar la responsabilidad del último penal fue grande, me sentía nervioso”.

“Salimos con la actitud de ganar, de hacer las cosas de la mejor manera. Desde un inicio fuimos superiores en todo el partido, era injusto que nos eliminemos por todo lo que hicimos. El equipo siempre estuvo con la mentalidad de que la clasificación se iba a Ecuador”.