Thiago Leitao fue alejado del cuerpo técnico aviador

El empujón y posterior intento de golpear a Cristian “Pochi” Chávez le costó el cargo al ayudante de campo de Wilstermann, Thiago Leitao, quien ayer oficialmente dejó de ser parte del cuerpo técnico aviador. Aún se desconoce cuál será la sanción que recibirá el jugador argentino, aunque lo más seguro es que será sólo económica.

Después de los rumores que se publicaron en las redes sociales, al finalizar la tarde de ayer, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, finalmente confirmó al #1 la salida de Thiago y señaló que aún se negocia el tema económico para lograr que sea en el mejor de los términos.

Vargas no quiso hablar mucho del tema con los medios, pero si escribió una nota a los hinchas del club Rojo y la publicó en las redes sociales.

En la nota anuncia la salida del ayudante de campo.

“Queridos hinchas buen día, hoy (por ayer) me dirijo a ustedes para informarles que Thiago Leitao se aleja del cuerpo técnico de nuestro equipo”.

Asimismo, explica que hizo lo posible para resolver el problema de la mejor manera, pero no lo consiguió, pese a las varias reuniones que sostuvo con las dos partes y se vio “en la necesidad de tomar esa decisión. Thiago Leitao fue, es y será un ídolo para nosotros. Esta es su casa y la será siempre, estoy seguro que retornará”, finaliza el comunicado, en el que llama a la calma por el bien del club.

Al respecto, Thiago Leitao no quiso brindar declaraciones a los medios, aunque sí confirmó su salida a algunos amigos cercanos y lamentó que su llegada al club Wilstermann termine de esta forma.

La gresca sucedió al minuto 17 del segundo tiempo del partido entre Wilstermann y San José, en el estadio de Sacaba, después que Cristian Chávez fuera reemplazado por Lucas Gaúcho.

Chávez le reclamó el cambio a Leitao, porque Álvaro Peña, no estaba en el banquillo al estar expulsado. Los reclamos no le cayeron bien a Thiago y le recriminó a “Pochi”, pero éste lejos de calmarse continúo y el brasileño no aguantó y lo empujó. De no ser por los compañeros que se metieron en medio, Thiago pudo darle un puñetazo al jugador, pero afortunadamente no lo hizo.

Pese a ello y que Thiago se disculpó públicamente a través de su cuenta personal de Facebook, Chávez aseguró a los medios argentinos que no podía trabajar más con él. Por lo tanto, la dirigencia tendría que tomar una decisión.

El sábado, después de varias reuniones, el presidente del club señaló al #1 que se intentaba buscar la paz en el equipo. No quiso hablar sobre las sanciones, pero en horas de la noche la dirigencia comunicaba a Thiago que la decisión fue que él se separaría del plantel.

La decisión no cayó bien en el cuerpo técnico. Se conoce que el estratega Álvaro Peña intentó interceder por su ayudante de campo, pero al parecer no logró su objetivo, porque ayer por la noche la noticia se oficializó y Thiago Leitao, ya no es parte del plantel técnico del equipo aviador.

POCHI FUE A ARGENTINA CON PERMISO DEL CLUB

Chávez viajó con su familia. Cristian “Pochi” Chávez viajó a Argentina junto con su familia este fin de semana. La noticia fue dada a conocer por el presidente del club, Gróver Vargas, quien aseguró que tiene un permiso especial, porque Chávez tiene un fuerte problema personal que resolver. Se desconoce hasta cuándo es el permiso.

Chávez es baja. La ausencia de Cristian Chávez, por el permiso especial que recibió para viajar a Argentina, no afectará en la preparación del equipo rumbo al partido de este miércoles 15 de agosto (15:00), cuando Wilstermann reciba a Guabirá, porque el jugador está expulsado. Aún se espera conocer cuál será la sanción por parte de la División Profesional.