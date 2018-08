Thiago Leitao pide respeto a su imagen

“Soy víctima, y así me voy a seguir defendiendo, porque no puedo ser perjudicado en todos los ámbitos (deportivo, laboral y económico)”, dijo el ahora exayudante de campo del club Wilstermann, Thiago Leitao, cuando finalmente decidió hablar con los medios.

Thiago lamentó que la dirigencia no sólo no está respetando su pasado histórico en Wilstermann, sino tampoco sus derechos laborales.

“Estoy defendiendo de cierta manera mi imagen que pesa algo en este club, si no la van a respetar ellos, la haré respetar yo”, dijo.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El exmiembro del cuerpo técnico fue citado ayer a la sede del club para que se le entregue el memorando de despido, documento que —según Leitao— no firmó, porque no lo acepta.

Una de las razones que le expusieron para su despido, según Thiago, es la gresca que se registró entre él y Cristian “Pochi” Chávez durante el partido Wilstermann-San José.

Pero, a su entender, él no es el culpable de la pelea, porque sólo habría respondido a una provocación.

“Eso hay que analizarlo y verlo bien de una manera clara y objetiva. Hay una reacción de mi parte, y para que exista una reacción, tuvo que existir una acción para llegar a ese extremo”, aseguró Thiago, que entre sus amigos y gente allegada sostuvo que no iba a permitir que le faltarán el respeto.

Thiago no quiso referirse a los términos de rescisión de contrato que le propuso la dirigencia; aunque de manera extraoficial se conoce que tiene un contrato hasta diciembre de este año con el club Wilstermann, y planea cobrar lo que señala el mismo; mientras que la dirigencia pretendería pagarles sólo hasta el último día trabajado.

“Es un proceso para llegar a un acuerdo. Estoy siendo perjudicado por donde se pueda analizar, deportivo o laboral, y ahora me parece que en el ámbito económico. Tengo que defender lo mío. Estamos negociando para cerrar de la mejor manera posible, para terminar el contrato laboral”.

Thiago reconoce que su salida del club le duele mucho, porque no sólo es el primer club que le abre las puertas como parte de un cuerpo técnico, sino porque defendió los colores de Wilstermann durante muchos años.

“Después de defender estos colores por tanto tiempo, pero me voy con la frente en alto, sin deber nada a nadie. Por ahora sigue siendo mi casa, es el club que tiene mi corazón”, explicó el brasileño, que no quiso referirse a la posición de Chávez, que puso a la dirigencia contra la espada y la pared y tener que decidir entre ambos.

Al respecto, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, explicó a los medios ayer que “tuvo que tomar una decisión”.

Vargas reconoció que declaró al #1 que todo estaba solucionado y que volvería la paz al plantel el sábado, porque era lo que buscaba al reunirse con las partes en conflicto; sin embargo, no lo logró.

“Traté de buscar la paz y tranquilidad, no pude hacerlo, las partes no pusieron tranquilidad y me veo en la necesidad de ver la salida de Thiago Leitao, quien es un exjugador muy querido, es unido a nosotros, es penoso, pero me toca tomar la decisión”, manifestó el dirigente.

“No sé si me están empujando por la puerta de atrás, pero me gustaría salir por la puerta grande; si no se da, paciencia”

CHÁVEZ SE INTEGRA AL ENTRENAMIENTO

El volante argentino Cristian “Pochi” Chávez ayer se integró a los entrenamiento del club Wilstermann, luego de que faltara a la práctica dominical, porque tenía un permiso especial. Al respecto, ayer aclararon desde el club que Chávez no viajó a Argentina, sino sólo su esposa, pese a que fue el presidente del club quien dio la información.

WILSTER Y AURORA, PERJUDICADOS

Pese a que la empresa Estrutec entregará el estadio a la Gobernación de manera oficial este jueves 16 de agosto, los clubes vallunos Wilstermann y Aurora no podrán disponer del mismo sino hasta el próximo mes, en el mejor de los casos.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, informó que la Gobernación deberá evaluar la obra y para ese trabajo tiene al menos unos 15 días. Por lo tanto, Wilstermann y Aurora jugarán al menos dos cotejos más como locales en el estadio de Sacaba.

SAUCEDO Y SERGINHO SE INTEGRAN A LAS PRÁCTICAS

El volante mixto Fernando Saucedo y el delantero brasileño Serginho trabajaron ayer con el resto del grupo, luego de que estuvieran sobre algodones el fin de semana.

Según el informe médico, Saucedo tenía un leve esguince en la rodilla izquierda y Serginho resintió la tendinitis en el tendón de Aquiles.

Ambos debían seguir un tratamiento y realizar sólo trabajo diferenciado durante el fin de semana. Ayer, aunque la práctica fue a puerta cerrada, se conoció que ambos ya fueron parte del práctica con el resto de sus compañeros, motivo por el que podrían ser tomados en cuenta para el cotejo de mañana (15:00) ante

Guabirá, partido reprogramado por la cuarta fecha del torneo Clausura.

Las bajas confirmadas para el encuentro ante los azucareros, además de Cristian Chávez, por expulsión, son las del lateral izquierdo Juan Pablo Aponte, que aún se recupera de una luxación doble de hombro, y el delantero Ricardo Pedriel, quien aunque ya fue dado de alta, todavía le falta fortalecimiento en las rodillas, luego de la operación a la que fue sometido a fines del torneo pasado.