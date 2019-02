La preferencia numerada cuesta Bs 450 para cotejo con Boca

Con el objetivo de brindar una mayor comodidad a los hinchas, la dirigencia de Wilstermann pondrá a la venta desde la siguiente semana las entradas para la zona de la preferencia numerada, no sólo para la Copa Libertadores, sino para el torneo nacional.

Rodrigo Ávila, gerente del club Wilstermann, informó que los hinchas que deseen las entradas, abonos o “packs” para la zona de la preferencia numerada podrán adquirirlas en el complejo del club aviador. Los asientos numerados están ubicados donde antes estaban las butacas.

La entrada suelta para el partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores tendrá un costo de 450 bolivianos. Aquellos que hayan comprado su localidad pueden incrementar los 50 bolivianos y así podrán asegurar su lugar.

Además, estas entradas estarán a disposición para aquellos que ya compraron sus abonos para la Copa Libertadores o adquirieron los “packs” 70 años.

De acuerdo a Ávila, quienes adquirieron sus abonos para la tribuna de preferencia deberán incrementar 100 bolivianos y los que compraron los “packs”, 200.

Se explicó que desde el lunes o martes de la siguiente semana se tendrá un tablero en el complejo de la laguna Alalay, con los costos y los números que se podrán adquirir, para que los hinchas elijan los sitios exactos donde quieran sentarse en el estadio.

Esta zona, donde estuvieron las butacas, tiene una capacidad máxima de 1.000 a 1.100 espacios, por lo tanto, aquellas personas que quieran ubicarse en la preferencia numerada deben hacerlo lo más temprano posible, porque, una vez que se terminen, no se podrán habilitar más espacios.

Les recordamos que las butacas fueron desarmadas durante las refacciones que se hicieron al estadio Félix Capriles para los IX Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Tras consultar al Servicio Departamental de Deportes (Sedede), se averiguó que las butacas no volverán a ser instaladas en un futuro. Esta decisión se debe a que los asientos, por los tornillos que se usan para asegurarlos, generaron filtraciones en la estructura.

Durante las refacciones, este problema fue solucionado con mucho trabajo, por lo tanto, no volverán generar esas filtraciones.

PARA LA COPA DESPLEGARÁN 1.200 EFECTIVOS POLICIALES

La dirigencia del club Wilstermann informó que para el partido ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores, del próximo martes 5 de marzo, se desplazarán alrededor de 1.200 efectivos policiales en todo el plan de seguridad.

Rodrigo Ávila, gerente del club aviador, explicó que ya están en coordinación con la Policía para los detalles del plan de seguridad, que será presentado la siguiente semana, pero adelantó que se parecerá mucho a aquel implementado durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

En cuanto a las prohibiciones a la hora del ingreso al Capriles, Ávila hizo recuerdo que ningún hincha que tenga aliento alcohólico podrá entrar al escenario deportivo, aunque tenga su entrada.

Tampoco se permitirá el ingreso de botellas, armas punzocortantes o de fuego, objetos contundentes (como palos de las banderas) ni los humos y petardos.

La apertura del estadio será unas cuatro horas antes del cotejo.

LUCAS GAÚCHO ES BAJA PARA ENFRENTAR A GUABIRÁ

El delantero brasileño Lucas Gaúcho es la segunda baja confirmada que Wilstermann presentará ante Guabirá mañana (15:00).

Gaúcho no se recuperó de la contractura que acusa en la parte posterior del muslo derecho. Esta molestia ya lo dejó fuera del partido ante Sport Boys, el pasado jueves, y, según el informe médico, el delantero aún no está al 100 por ciento, por lo tanto, todavía no fue puesto a disposición del técnico. Se espera que esté recuperado para el cotejo del miércoles (18:15) ante Destroyers.

La primera baja confirmada es la del marcador central brasileño Alex da Silva, quien salió expulsado ante Sport Boys, por lo tanto, deberá descansar un partido de forma obligatoria.

Entre tanto, hasta ayer se desconocía si el volante brasileño Serginho estará o no a disposición del cuerpo técnico, ya que fue expulsado en la derrota ante The Strongest, el domingo pasado.

El club Wilstermann aún no recibió un comunicado sobre si el jugador recibirá más de un partido de sanción por su expulsión. De no recibir ningún comunicado hasta hoy a mediodía, Serginho estará habilitado.