Vargas: “Vamos a ir partido a partido a luchar por los objetivos”

El presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró ayer que para conseguir los objetivos se debe ir paso a paso, sin descuidar el presente y sin adelantarse a los próximos certámenes.

Asimismo, el titular rojo indicó que para el segundo semestre de la temporada se va tomando previsiones para reforzar al plantel, aunque no quiso adelantar más criterios.

“Lo primero es no descuidar el torneo local. Wilstermann es un equipo grande, porque mientras haya una oportunidad de lograr algo, vamos a luchar. Ese el objetivo y la premisa. Hablamos con el técnico y los jugadores, debemos estar unidos para lograr los objetivos que queremos. Wilstermann puede hacerlo, es ir partido a partido y seguir sumando. No debemos descuidar nada, porque al margen de salir campeón hay que pensar en la tabla acumulada”, explicó Vargas.

Quinto en la tabla de posiciones con 26 puntos, el torneo Apertura parece esquivo para el aviador, empero en las 10 últimas presentaciones se han trazado la meta de sumar para tratar de luchar por el cetro nacional.

Su primer examen será mañana (17:15) ante Royal Pari, en el estadio Félix Capriles.

En cuanto a la Copa Libertadores de América, Vargas indicó que pese al criticado arbitraje del peruano Diego Haro en el lance ante Boca Juniors (4-0), la mentalidad del cuadro valluno está en sumar todo en casa ante Atlético Paranaense y Deportes Tolima, siendo que si los octavos de final no alcanzan, la Copa Sudamericana asoma como buena opción.

“Se sacó un punto de oro en Colombia, hay que aprovecharlo y en dos partidos en casa hacer respetar la localía. Debemos ganarlos y así seguir soñando, porque nada está perdido aún. La confianza y unidad deben estar”, acotó el presidente rojo.

En cuanto al equipo, la plantilla wilstermannista tuvo descanso ayer y hoy trabajarán en el complejo de la laguna Alalay a puertas cerradas. Edward Zenteno , por lesión, y Alejandro Melean, por un corte en la cara, son bajas para el cotejo con Royal Pari.

HINCHAS SE MANIFIESTAN EN LAS REDES SOCIALES

La afición aviadora comentó en las redes sociales sobre la continuidad del DT Miguel Ángel Portugal, principalmente con opiniones de desaprobación hacia el estratega español y la dirigencia roja.

“Si Portugal no se mueve, entonces el hincha no va al estadio, más simple creo que no se puede ser . Ya vendieron las entradas de los partidos atractivos a precio de oro y la hinchada fue y apoyó, pero todo tiene límite, antes de pensar en incorporaciones piensen de dónde van a pagar sueldos si nadie va a los partidos, antes de pensar en intentar llegar a la Sudamericana era que se concentren en la Liga y clasificar a la próxima Libertadores”, posteó el usuario Jaime Peña.

Asimismo, Luis Terrazas indicó que “el club Wilsterman no es de la familia Vargas. Es hora de cambiar técnico y dirigentes”.

Johnny Cossio: “Estos dirigentillos son sordos y ciegos sólo están pensando en su bolsillo. Perdieron más dinero teniéndolo a ese técnico. Y nunca reforzaron el equipo”.

En casi todos los comentarios exigen la salida de Portugal.