Guaidó, López Obrador y Yalitza Aparicio en la lista de influyentes de Time

El líder del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la actriz revelación del 2018 Yalitza Aparicio, son algunos de los latinos incluidos hoy en la lista de Time de las cien personas más influyentes del mundo.

Guaidó y López Obrador forman parte de la categoría de "líderes", en la que también se ha destacado la influencia del papa Francisco, que repite este año tras haber sido incluido en 2017.

En la reseña que publica Time junto a cada uno de los personajes, Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario encargado de Venezuela, fue descrito como joven, energético, elocuente, resuelto y, sobre todo, "valiente" por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, autor del artículo.

"Al estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, (Guaidó) fue capaz de finalmente unir a la oposición y convertirse en un rayo de esperanza para un país que anhela un cambio rápido y pacífico", subraya Santos en el texto.

El político colombiano insta, asimismo, a Guaidó a hacer uso de su valentía y "tomar el control del proceso de transición de una vez por todas, evitando un baño de sangre a toda costa".

