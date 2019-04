Divulgan tres fotografías del príncipe Luis por su primer cumpleaños

Tres nuevas fotografías del príncipe Luis, quinto en la línea de sucesión al trono británico y tercer hijo de los duques de Cambridge, fueron divulgadas hoy con motivo de su primer cumpleaños.

En las instantáneas, tomadas por su madre, Kate, a principios de este mes, se ve al pequeño, hermano menor del príncipe Jorge, que cumplirá 6 años el 22 de julio, y la princesa Carlota, que hará cuatro años el 2 de mayo, jugando en el jardín de la residencia familiar en el condado inglés de Norfolk.

El niño, cuyo nombre completo es Luis Arturo Carlos, aparece muy sonriente luciendo, en dos de las fotografías, un jersey granate con motas verdes, y en otra se le ve con semblante más serio, con un jersey azul.

Su madre reveló durante una visita a un centro infantil el pasado mes que Luis, quien entonces tenía apenas 11 meses, era un niño muy activo.

El bisnieto de la reina Isabel II, que nació en la mañana del 23 de abril del pasado año, guarda un notable parecido con su hermano mayor, Jorge, y con su padre, el príncipe William, cuando estos dos tenían su edad.

El debut de Luis ante la cámara se produjo casi nada más nacer, cuando posó en brazos de su madre con pocas horas de vida a las puertas del ala privada de la maternidad del hospital St Mary's en el barrio de Paddington, en Londres.

Su nombre, Luis, es un homenaje al tío abuelo del príncipe de Gales, el conde de Mountbatten, quien fue asesinado por el IRA.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow

The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de abril de 2019