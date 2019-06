Aprende a usar la app “Unidos por San Juan” para denunciar fogatas e incendios

La alcaldía de Cochabamba lanzó hoy la aplicación móvil “Unidos por San Juan”, una herramienta digital que permitirá al ciudadano realizar denuncias de incendios, fogatas y el uso de juegos pirotécnicos en la época de San Juan.

El lanzamiento de la aplicación se realizó dentro las actividades de la campaña "Apaga el fuego y enciende tu Corazón" que pretende contrarrestar los altos niveles de contaminación en la ciudad y evitar el incremento de ésta en San Juan.

“Está prohibido la quema de residuos sólidos y fogatas y el uso de juegos pirotécnicos. Vamos a tener brigadas el 22, 23 y 24 de junio para controlar esto. La población puede realizar denuncias mediante la aplicación”, explicó la jefa de Gestión Atmosférica, Jackeline Jaimes.

La app, disponible desde hoy, puede ser descargada desde el Google Play.

Aprende a usar la aplicación móvil y realizar una denuncia:

1. Para realizar una denuncia descargue la app “Unidos por San Juan”, y presione “Continuar”

2. Después de presionar “Continuar” aparecerán dos opciones para realizar la denuncia: Creando una cuenta o de manera anónima. Realizando una denuncia desde una cuenta el usuario podrá realizar seguimiento a la denuncia.

3. Al presionar "Realizar una denuncia" desde una cuenta o "Denuncia Anónima", aparecerá un mapa y debe marcar el punto donde se realiza una quema o incendio y hacer clic en “Siguiente”.

4. Rellenar los datos de tipo de denuncia, breve descripción, agregar fotos y poner un punto de referencia del lugar, presionar “Enviar” y la denuncia ya se realizó.

5. Si realizó la denuncia creando una cuenta puede ver el seguimiento de la misma

Con la aplicación móvil se pretende que el ciudadano se involucre en la campaña denunciando encendido de fogatas, incendios y uso de juegos pirotécnico.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Fernando Guillen, aseguró “una vez que se realice la denuncia, depende del lugar, se estima que el equipo de control esté (en el lugar de la denuncia) en una media hora”.

A su vez, Jaimes recordó que las multas pueden ser de dos mil bolivianos.

Por su parte, el alcalde suplente temporal, Iván Tellería invitó a la ciudadanía a festejar “San Juan” en familia y sin contaminar el medio ambiente.

“Más que multar quiero llegar a la conciencia de la gente, el no quemar, el no hacer fogatas va en beneficio de nuestras nuevas generaciones futuras. No quememos nada, que sea una noche de familia, una noche de reunión sana, de unificarnos todos los cochabambinos en nuestros hogares”, expresó.