Investigación revela “ausencia total” de control de menores en terminales

Una investigación que llevó adelante la Defensoría del Pueblo concluyó en que el 70 por ciento de las terminales de buses del país no implementan los mecanismos de control adecuados para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de trata y tráfico de personas. Señala que hay ausencia de las defensorías de la niñez y adolescencia y de personal especializado de la Policía en las carreteras del país.

“Se está generando una suerte de ausencia total para el control en la salida de niños y adolescentes a otros departamentos por vía terrestre. No se cuenta con cifras de cuántos menores logran salir sin permiso, ésos son datos negros”, dijo la defensora el Pueblo, Nadia Cruz a Los Tiempos.

En abril pasado, esta institución presentó los resultados del estudio realizado entre agosto y septiembre de 2018 en 29 terminales de buses y 31 retenes de peajes y puestos de control de carreteras en nueve capitales de departamentos y la ciudad de El Alto, además de siete poblaciones del área rural.

La ausencia de funcionarios de las defensorías de la niñez y adolescencia y de personal de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en terminales municipales y peajes de control muestra la facilidad que tienen los menores de edad para salir del país, con o sin autorización, señala una de las conclusiones del estudio.

Observan a Quillacollo

Cruz dijo que hay preocupación en las defensorías de los municipios de Quillacollo (Cochabamba), Trinidad (Beni) y Cobija (Pando) porque dan autorizaciones con documentos que “ni siquiera están en la actual legislación, como la acta de tenencia, las actas notariadas, los poderes especiales”.

Por ello, la Defensoría del Pueblo pidió a los concejos municipales de estos municipios iniciar procesos contra los funcionarios de las defensorías por permitir procedimientos ilegales y el uso de documentos que contravengan la normativa.

Los Tiempos, a propósito del informe, hizo un recorrido en la terminal de buses de Quillacollo a la hora en que hay mayor afluencia de gente, y constató que no había control policial ni de la defensoría pese a la presencia de varios menores.

“Para comprar el pasaje sólo me pidieron mi carnet, nada más. No me pidieron permiso. Sólo él y yo estamos viajando”, contó un padre de familia, mientras aguardaba la llegada de su flota que lo llevaría hasta La Paz.

Cruz explicó que, según el estudio que realizaron en 2018, se evidenció la ausencia total de personal de Trata y Tráfico en los peajes, donde solamente existe personal de la Patrulla Caminera. Al igual que en terminales de algunas ciudades, las defensorías no tienen personal que realice el control o extienda los permisos de salida.

El informe muestra que en los departamentos de Beni, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija no existe una normativa de control de documentos de transporte.

“La Policía sólo se moviliza cuando hay un accidente. La Defensoría sólo controla cuando les pica alguito, después no controlan, peor aún en las trancas, a nadie le importa. En siete años que llevo trabajando como chofer, nunca vi que controlen de verdad”, señaló uno de los conductores de buses interdepartamentales consultado por este medio.

La situación en la Terminal de Buses de Cochabamba no es distinta. Si bien personal de la defensoría extiende la autorización de viaje hasta las 22:00, estos permisos no son verificados en la compra de pasajes, al abordar el bus ni al llegar a destino.

CIFRAS

Casos denunciados en la Fiscalía

Los datos proporcionados por la Fiscalía General muestran que en la gestión 2017 reportaron 519 casos: 317 en La Paz, 63 en Cochabamba, 44 en Santa Cruz.

Mientras que en la gestión 2018 se atendieron 465 denuncias: 223 en La Paz, 65 en Cochabamba, 51 en Santa Cruz y 35 en Beni.

Durante el proceso de investigación, varios casos fueron desestimados o la tipificación del caso aperturado cambió.

En el primer trimestre de 2019, según la Defensoría del Pueblo, se tienen registradas 140 denuncias en todo el país.

Los controles fronterizos son fáciles de evadir

Una investigación realizada por la Fundación Munasim Kullakita, en los departamentos de La Paz (La Paz y El Alto), Cochabamba (Cercado, Quillacollo, Villa Tunari, Shinahota e Ivirgarzama), Santa Cruz (Yapacani y San Matías) y Tarija (en los puntos fronterizos de Yacuiba, Bermejo y Villamontes), identificó varias historias de vida de niñas y adolescentes que fueron víctimas de comercio sexual.

El documento elaborado por esta institución afirma que el desplazamiento de adolescentes solas se realiza desde varios lugares del país hacia la frontera de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, donde llegan por flota o tren, con pasajes comprados por ellas mismas.

Los menores optan por la vía terrestre para salir del país, ya que en los aeropuertos los controles son estrictos.

29 terminales inspeccionadas

Personal de la Defensoría hizo trabajo de campo en 29 terminales y 31 retenes de Bolivia.

esp_seg_3_nadia_cruz.jpg La defensora del Pueblo, Nadia Cruz. ARCHIVO

No existe verificación real de documentos en terminales de buses

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, observó el control manual de la documentación que se realiza en las terminales de buses y que no permite verificar la autenticidad de los documentos. Por ello, recomendó a la Agetic a asumir acciones enmarcadas en la capacitación y creación de un sistema de verificación.

Los menores de edad, para evitar controles, abordan trufis y taxis de transporte interprovincial e interdepartamental de la parte externa de la terminal, ya que ahí no existe ningún control. Esto se pudo constatar en La Paz, Potosí, Sucre, Oruro y Cochabamba.

La ATT no cuenta con políticas ni directrices para capacitar y sensibilizar a los conductores sobre la trata de personas. “Es importante que asuma tareas de interés social, desde un marco regulatorio”, manifestó.

Recomendaciones

A la Policía, reforzar con personal en terminales de puestos de control y fortalecer la unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que generen mecanismos de seguimiento y control.

A la ATT, realizar verificativos de la lista de pasajeros

Al transporte, registrar en la lista de pasajeros una hoja de ruta y la identidad de todo menor de edad en viajes interdepartamentales e interprovinciales.