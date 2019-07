El banco de alimentos Manzana Roja entrega reconocimientos a empresas aliadas

Al menos cuatro personas fallecieron esta madrugada después de que una flota de la empresa de transporte interdepartamental "Danubio" sufriera un embarrancamiento en la carretera Cochabamba-Oruro a... Ver más Accidente de bus en Pongo deja al menos 4 fallecidos

El miércoles 17 de julio no fue un día como otros en el penal de San Antonio debido a que, como el alcalde José María Leyes no pudo salir a festejar su cumpleaños porque el juez cambió de opinión Ver más No hay salidas por cumpleaños en la ley, pero juez vela por derechos

Después de identificar más de cinco focos de ratas en el campus central de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), principalmente en las noches Ver más Detectan más de 5 focos de ratas en la UMSS; controlan proliferación