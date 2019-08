Sentencian a 25 años de cárcel a un pedófilo y detectan 22 víctimas más

En el juzgado de sentencia número dos de Cochabamba, ayer, se llevó a cabo el juicio abreviado de Gonzalo Rivadeneira (45), acusado de violar a sus tres sobrinos. Después de más de dos horas de audiencia, el juez dictó 25 años de presidio para el pedófilo.

“Deja sabor a poco el arrepentimiento nada honesto; en el fondo niega lo que hizo porque sólo dice que hubo toques impúdicos”, dijo la abogada de las víctimas, Mercedes Cortés.

El acusado admitió haber tenido sexo oral y haber tocado inapropiadamente a sus sobrinos, pero negó el acto sexual.

Familiares, amigos y vecinos de las víctimas se dieron cita en el juzgado, donde el sentenciado era trasladado al penal y le dieron una golpiza. La Policía tuvo que intervenir.

“Hasta ahora no puedo creer todo lo que les hizo a mis hijos, ellos eran tan pequeños”, dijo entre lágrimas la madre de las víctimas.

El proceso penal y la investigación sobre este caso comenzó el 15 de junio de 2018 con la orden de aprehensión contra Gonzalo Rivadeneira, emitida por el Ministerio Público, tras la denuncia de una de sus cuñadas. Actualmente existe un proceso penal vigente por haber agredido sexualmente a sus propios hijos.

El pedófilo se encuentra recluido en el penal de El Abra desde junio de 2018, en el bloque “C”, de alta seguridad. Por su peligrosidad, tiene prohibido salir a población. Esta determinación la tomó el juez para evitar que los hijos de los presos sean víctimas del agresor. “Sólo tiene permitido salir dos horas al día, duerme en un sector aislado. Cada día decenas de niños ingresan al penal a visitar a sus padres, es necesario resguardar su integridad”, explicó Cortés.

Al inicio de la investigación se identificó a 10 víctimas; hasta la fecha se logró identificar a 22 niños y niñas, entre sobrinos, ahijados y vecinos, entre otros.

Uno de los hijos del acusado quedó con graves secuelas, problemas de aprendizaje y miedo.

“Vive en una fantasía, alejado de la realidad. El niño ni siquiera pudo responder a las pericias, no se ubica en tiempo y espacio, tiene un daño severo”, señaló la abogada de las víctimas.

La investigación

“Estos videos me los muestra mi tío Gonzalo y luego me obliga a hacer lo mismo con él, pero no le digas nada a mi mamá. Si no me crees, pregúntale a mi hermanito (6), ahora le está empezando a hacer lo mismo”, confesó un menor a su padre.

Durante la declaración del niño ante el Ministerio Público, dio los nombres de ocho menores más que fueron víctimas del presunto violador en serie. “Entre los nombres que dijo estaba el de mi hijo. Luego me enteré que fue abusado desde que tenía tres años, ahora tiene siete”, señaló el papá.

El informe psicológico del menor que denunció el hecho establece que fue víctima de violación y expuesto a toques impúdicos y actos sexuales bajo amenazas, generando miedo.

“Cuando los niños no querían acceder a las peticiones de Gonzalo, él sacaba una pistola, le ponía tres balas delante de sus víctimas y les decía que, si no accedían lo que él quería, mataría a toda su familia”, indica el informe. El “modus operandi” de esta persona era ganarse la confianza de amigos y familiares de los menores, ofreciéndose a colaborar con las labores de casa y regalando juguetes a los niños.

“Estos videos me muestra el tío Gonzalo y luego me obliga a hacer lo mismo con él”

OBLIGADOS A VER VIDEOS SEXUALES

“Mi hijo siempre habla del celular de su tío, les hacía ver un video donde decapitaban a una mujer y les decía que si lo denunciaban nos pasaría lo mismo”, dijo una de las madres de las víctimas.