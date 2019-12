Dos víctimas de violencia denuncian a Voces Libres por maltrato y falta de pago

Dos víctimas de violencia, con el apoyo de su representante legal, iniciaron una denuncia laboral exigiendo el pago de beneficios sociales y por violencia laboral contra la representante de Voces Libres, Mercedes Cortéz.

“Hemos recibido mucho maltrato por parte de Mercedes Cortéz. No quería ni ayudarme con la guardería, los sueldos nos pagaban a destiempo. He salido de un ambiente de violencia a algo peor”, manifestó una de las denunciantes, Aidé Navia.

Al respecto, Mercedes Cortéz dijo que cuentan con pruebas escritas y documentales para desvirtuar estas denuncias, además de contar con el testimonio de varias beneficiarias (víctimas de violencia) que, gracias al proyecto, lograron empoderarse y salir adelante.

“No descarto iniciar acciones legales, no contra las víctimas que me denuncian, sino contra la abogada, quien quiso obligarme a una contratación que no tenía aprobada. Es a raíz de eso que está manipulando a las chicas”, explicó Cortéz.

La representante de la ONG dijo que ella luchó para dar fuentes laborales a las ahora acusadoras. “Nunca tuvieron una función clara, a veces entre tres hacían 50 empanadas, jamás trabajaron más de las ocho horas y gozaban de un sueldo mínimo”, dijo.

MUJERES DE FUEGO SE MANIFIESTAN

El colectivo Mujeres de Fuego emitió un comunicado en el cual exhortan a la fundación Voces Libres a responder de forma satisfactoria a cualquier solicitud en el ámbito laboral precautelando las normas.