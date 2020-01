Fallece “doña pola”, la reina de los chicharrones en Cochabamba

Esta jornada falleció Pola Arauco Taborga, más conocida como "doña pola", considerada como la reina de los chicharrones en Cochabamba.

La mujer, de 93 años, construyó su vida y la de su familia al borde del perol, al calor del fogón, sirviendo este plato tradicional.

Su cuerpo será velado mañana en la avenida América, esquina Villarroel. El domingo será su entierro en el Cementerio General.

Los Tiempos le realizó una entrevista el año pasado. En la misma, "doña pola" contó que nadie le enseñó el oficio y que comenzó, con su esposo, desde "muy abajo".

"Con una miseria he empezado a trabajar, porque con mi esposo nos hemos comprado este lotecito. Y después… todavía no hacía yo chicharrón, hacía otros platitos todavía. Antes ya me habían dicho que haga chicharroncito. Poco hacía, un poquito", dijo.