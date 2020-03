Transporte público y privado acatan restricción y piden prórroga de plan de pagos bancarios

COCHABAMBA |

La Federación de Transporte Libre de Cochabamba y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) anunciaron que acatan la restricción de circulación a partir de las 19:00 hasta las 05:00, medida que fue asumida hoy en el primer encuentro “Cochabamba unida contra el coronavirus” en el que participaron la Gobernación y representantes de diferentes sectores.

Sin embargo, tanto el representante de Aramco, Mauricio Leoni, como el ejecutivo de los Federados, José Luis Flores, solicitaron a las autoridades una prórroga del plan de pagos bancarios durante los días de restricción.

"Si bien hemos acordado por el bienestar de la población, también pedimos que en estos días nos dejen de cobrarnos los intereses o el capital. No es que no queramos pagar, pero como no vamos a trabajar tampoco vamos a poder generar", señaló Flores.

Leoni solicitó la suspensión o tolerancia a cobros de patentes municipales, de impuestos automotores y de tasas de regulación de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Flores explicó que los Federados no determinaron sanciones a sus afiliados que no cumplan con la restricción, pero que el cumplimiento estará a cargo de la Policía departamental.

Medidas y otras solicitudes

Ambos dirigentes aseguraron que darán a conocer a sus bases información sobre el uso correcto de los barbijos, el lavado de manos y otras medidas de higiene para ofrecer un mejor servicio de transporte.

Aramco pidió también a las autoridades la dotación de gel y barbijos para que en cada vehículo se tenga estos insumos.

Leoni consideró importante la habilitación de servicios de emergencia de algunos afiliados para atender demandas de la población. “Aún no nos han respondido si tendremos servicio de taxis en casos de emergencia. Estamos atentos a cualquier determinación”, señaló Leoni.