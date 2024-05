Estrenos. Plataformas de streaming y cines despliegan nuevo catálogo en mayo

Con la llegada de mayo, los amantes del cine y las series tienen un motivo más para emocionarse, ya que las principales plataformas de streaming y los cines preparan un repertorio diverso y emocionante que promete satisfacer todos los gustos.

Netflix

Uno de los lanzamientos más esperados es la tercera temporada de Bridgerton, la exitosa serie basada en la saga literaria de Julia Quinn. En esta nueva entrega, los espectadores serán testigos del desarrollo de la relación entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, mientras avanzan de la amistad al romance.

Además, los amantes de los musicales podrán disfrutar de Telma, la unicornio, una película dirigida por Jared Hess y Lynn Wang. Esta extravagante historia sigue a Telma, una pony promedio con grandes sueños musicales, cuya vida da un giro inesperado cuando se convierte en un unicornio y se embarca en un viaje hacia la fama. Sin embargo, descubre que la celebridad tiene un precio que no esperaba.

Netflix también presenta Atlas, un thriller de acción y ciencia ficción protagonizado por una brillante pero desconfiada analista de datos llamada Atlas Shepherd. Cuando se une a una misión para capturar a un robot renegado de su pasado, se ve obligada a enfrentarse a sus propias creencias sobre la inteligencia artificial y aprender a confiar en ella para salvar a la humanidad.

Por otro lado, Ni una más ofrece un drama adolescente impactante basado en la novela homónima de Miguel Sáez Carral. La historia sigue a Alma, una joven de 17 años cuya vida se ve trastornada cuando una publicación anónima en redes sociales revela una experiencia traumática. Con interrogantes sobre la veracidad de la acusación y quién es la verdadera víctima, Alma se enfrenta a un torbellino de misterios por resolver.

Además de estos emocionantes estrenos, Netflix ofrece una selección de películas y series que prometen entretener a sus suscriptores, incluyendo Fiesta en la madriguera, The Truman Show, Top Gun: Pasión y gloria y la serie Todo un hombre.

MAX

La plataforma MAX nos presenta una continuación de historias que ya nos tienen atrapados. Desde el spin-off de Pretty Little Liars, que nos muestra un nuevo misterio en la escuela de verano, hasta la tercera temporada de Hacks, donde seguimos las aventuras de Deborah Vance y Ava Daniels en el mundo de la comedia. Además, la adaptación de la novela de John Green, Mil veces hasta siempre, promete emocionarnos con una historia de amor y amistad que nos hará reflexionar sobre las relaciones humanas.

Los documentales también tienen su lugar en MAX, con producciones como The Beach Boys, que nos lleva a través de la fascinante historia de una de las bandas más icónicas de la música pop, y Jim Henson: el hombre y las ideas, que nos sumerge en la vida del genio creativo detrás de los Muppets y Plaza Sésamo.

Disney +

Disney+ nos trae una gama diversa de contenidos este mayo. Desde la continuación del universo de Star Wars hasta los documentales sobre leyendas musicales, la plataforma ofrece algo para todos los gustos.

En Star Wars: historias del Imperio, creada por Dave Filoni, nos sumergimos en seis episodios animados que exploran las aventuras de dos guerreras en épocas y caminos diferentes. Desde la venganza en un mundo imperial hasta la lucha por la supervivencia como jedi, esta serie promete emoción y acción.

El documental Let it be nos lleva detrás de escena de la creación del álbum icónico de The Beatles. Dirigido por Michael Lindsay-Hogg y restaurado meticulosamente por la productora de Peter Jackson, ofrece una visión íntima de los ensayos y grabaciones que dieron vida a algunas de las canciones más queridas de la música.

Doctor Who llega a Disney+ con una nueva encarnación del Doctor y sus aventuras a través del tiempo y el espacio. Interpretado por Ncuti Gatwa y acompañado por Ruby Sunday, el dúo se enfrentará a peligros y rivales mientras defienden las fuerzas del bien en una serie emocionante.

El documental The Beach Boys, dirigido por Frank Marshall y Thom Zimny, nos lleva a través de la historia de una de las bandas más icónicas de la música pop. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un símbolo del sueño californiano, ofrece imágenes exclusivas e entrevistas con miembros de la banda y otras celebridades de la industria musical.

Jim Henson: el hombre y las ideas, dirigido por Ron Howard, ofrece una mirada íntima a la vida y carrera del legendario artista Jim Henson. Con imágenes caseras, fotografías y entrevistas, nos sumerge en el mundo creativo de Henson, desde la creación de los Muppets hasta sus películas de fantasía aclamadas por la crítica.

Star +

La plataforma Star + nos trae una mezcla de emociones con estrenos como Las sombras largas, una intrigante historia de misterio que nos lleva tras la pista de una desaparición ocurrida hace años, y Se busca cita, una comedia romántica que nos sumerge en las aventuras de dos amigas en busca del baile perfecto de graduación. Además, los fanáticos del anime podrán disfrutar de Mission: Yozakura Family, una emocionante historia de espías y amor.

Además, la plataforma estrena este mes nuevos episodios de las series favoritas:

Sand Land: The Series: El final de la primera temporada llega el miércoles 1 de mayo, llevándonos a un emocionante mundo desértico lleno de aventuras.

Chucky: Los nuevos episodios de la tercera temporada se estrenan cada viernes, manteniéndonos al borde del asiento con giros sorprendentes.

El velo: Los nuevos episodios de la primera temporada están disponibles cada martes, sumergiéndonos en una intrincada historia de espionaje.

Ranger Reject: Los nuevos episodios de la primera temporada se estrenan cada domingo, desafiando nuestras ideas sobre héroes y villanos en un mundo donde la verdad es relativa.

En cines

En los cines este mes, Garfield regresa para vivir aventuras junto a su padre Vic y su amigo Odie. Además, Sydney Sweeney protagoniza Inmaculate, donde una novicia embarazada lucha por dejar el convento. Amigos imaginarios, dirigida por John Krasinski y con Ryan Reynolds, ofrece una comedia fantástica. Disco, Ibiza, Locomía revive la historia del grupo español Locomía, con Blanca Suárez y Jaime Lorente. Por último, Furiosa es la precuela de Mad Max: Furia en la carretera, protagonizada por Anya Taylor-Joy.